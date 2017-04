“Milan Next": per il "Fuorisalone" una mostra tributo alla città

Fino al 9 aprile, in occasione di Fuorisalone 2017, allo Spazio Copernico di via Tortona 33 è ospitata Milano Next, un'installazione immersiva dedicata alla città di Milano, a cura del magazine Domus.

L'allestimento, diviso in percorsi tematici, analizza, racconta e immagina Milano, scattandone una fotografia attuale e, al contempo, creando una proiezione su possibili scentari futuri.