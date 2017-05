Milanino in festa 2017

In occasione dei festeggiamenti del Mese di Maggio a Cusano Milanino, in onore della Madonna della Cintura, da Venerdì 26 a Lunedi' 29 Maggio 2017 tornano gli eventi che da anni caratterizzano la festa: la processione in Regina Pacis; La grande Fiera di Milanino (bancarelle di ogni genere che si estendono su tutto viale Buffoli); i gonfiabili per i piu' piccoli; i giochi organizzati per i piccoli e per i grandi, la grande Pesca di Beneficenza. Evento attesissimo ogni anno : I MAGNIFICI FUOCHI ARTIFICIALI di Lunedi sera. Accompagna tutto l'evento il "Milanino Food Truck Festival" che ha riscosso grandi favori da tutti ed ha dato nuova linfa e grande partecipazione nell'edizione dall'anno scorso. La miglior selezione del cibo di strada servito direttamente dai tipici "food truck" viene riproposta con il grande ritorno di URBAN FISH insieme con le nuove proposte di BOBSON, DAI BRAVI RAGAZZI, PIADA ON THE ROAD, AUSTRIAN TASTE. Non mancheranno: i dolci , birra e patatine! Giorni e Orari delle attività su FB a questo link: https://www.facebook.com/events/304620336642276/?hc_location=ufi