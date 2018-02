Milano, Actionaid: al via “Youthlab – sfida di idee”

Laboratorio di co-progettazione realizzato nel quadro di MiGeneration lab – Restart, il progetto del Comune di Milano per i giovani.



Intercettare e coinvolgere i giovani in una sfida di progettazione condivisa partendo dalle loro idee e interessi: è questo uno degli obiettivi di “YouthLab – Sfida di idee,” il laboratorio di progettazione promosso da ActionAid nel quadro del progetto del Comune di Milano MiGeneration lab – Restart, dedicato ai “NEET” della città, ragazze e ragazzi di età tra i 18 e 25 anni che non studiano e non lavorano. Il progetto mira a valorizzare il protagonismo dei giovani offrendo loro, a partire da aprile, percorsi di attivazione e di inserimento lavorativo, corsi di formazione e attività motivazionali.

Fra le attività che ActionAid realizzerà all’interno del progetto c’è lo “YouthLab”, che si terrà il 3 febbraio alla Fabbrica del Vapore di Milano. Durante il laboratorio, i partecipanti potranno svolgere un’esperienza di progettazione partecipata guidati da esperti, facilitatori e designer. Protagonisti saranno anche ragazze e ragazzi che in passato hanno preso parte a progetti che hanno permesso loro di “riattivarsi” e ricominciare a studiare o a lavorare. Divisi in squadre, saranno chiamati a trovare la migliore idea per motivare i loro coetanei a partecipare al progetto MiGeneration lab – Restart. Il team vincente avrà poi la possibilità di realizzare e mettere in campo l’idea condivisa, frutto del lavoro svolto durante il laboratorio di progettazione.

“Siamo felici di aver intrapreso questa nuova sfida insieme al Comune di Milano e alle altre realtà del territorio coinvolte nel progetto – ha dichiarato Vittoria Pugliese di ActionAid – Ci auguriamo che il laboratorio di progettazione sia un momento di incontro e formazione per i ragazzi e che ci permetta di coinvolgere i giovani della città in MiGeneration lab – Restart”. Oltre ad ActionAid, al progetto partecipano altri 11 partner appartenenti al territorio di Milano: Città Metropolitana di Milano, Algo Mas, Consorzio Sir, Consorzio SiS Sistema Imprese Sociali, Cooperativa Sociale Diapason, Cooperativa Sociale la Fabbrica di Olinda Onlus, Lo Scrigno Società Cooperativa Sociale Onlus, Officine Buone, Opendot srl e We Make srl.



