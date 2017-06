Milano - Arci Turro - "Mi si scusi il paragone"

Giovedì 29 Giugno 2017 - Ore 21.00

Circolo Arci - Martiri di Turro

(Milano - Via Gerolamo Rovetta, 14)



Presentazione del libro:



"Mi si scusi il paragone. Canzone d'autore e letteratura

da Guccini a Caparezza" (Musicaos Editore)

di Daniele Sidonio



Dialoga con l'autore:

Maria Zimotti



a seguire, Live Set

Marlò



MILANO - Giovedì 29 Maggio, alle ore 21.00, presso il Circolo Arci "Martiri di Turro" (Via Gerolamo Rovetta, 14), si terrà la presentazione del saggio di Daniele Sidonio, "Mi si scusi il paragone. Canzone d'autore e letteratura da Guccini a Caparezza", edito da Musicaos Editore. Dialogherà con l'autore Maria Zimotti. A seguire, la cantautrice Marlò, si esibirà dal vivo.



"Mi si scusi il paragone", prende il titolo da unʼaffermazione di Francesco Guccini contenuta nellʼintervista inedita presente in questo volume, un viaggio nella musica e nei cantautori, da Amodei a Vecchioni, passando per Vasco Brondi, Brunori, Vinicio Capossela, Pierpaolo Capovilla, Paolo Conte, Leonard Cohen, Lucio Dalla e Fabrizio De André, De Gregori e Bod Dylan, Nick Cave, Sergio Endrigo, Lindo Ferretti, Guccini, Claudio Lolli, e ancora, Marlene Kuntz, Fausto Mesolella, Stefano Benni, Modena City Ramblers, Domenico Modugno, Paoli, Caparezza, Dente. Il saggio offre unʼanalisi e comparazione dei testi, in rapporto con le fonti letterarie, con le influenze sui cantautori e sulla musica degli ultimi cinquanta anni. Le interviste inedite contengono il punto di vista di alcuni dei cantautori italiani più importanti sul loro rapporto con la propria scrittura, poesie e canzoni. Un lavoro di ascolto meticoloso, che ha coinvolto alcune delle voci più importanti del panorama musicale italiano. Un saggio critico, interviste, indici (nomi, opere, ascolti, brani).



"Mi si scusi il paragone", di Daniele Sidonio, è la fotografia di un momento, quello del cantautorato italiano passato e attuale, uno dei panorami più interessanti e in fermento, nel quale si assiste oggi a una nuova primavera, per forza delle tematiche, espressione e energia poetica.



Daniele Sidonio, nato a Pescara il 9 maggio 1989, appassionato di musica, letteratura e sport, si laurea in Filologia Moderna all'Università di Firenze con una tesi in Teoria della Letteratura dal titolo "Capossela: viaggio testuale tra letteratura e musica". Nel 2014 si trasferisce a Roma dove frequenta il Master in Critica Giornalistica dell'Accademia Silvio d'Amico concluso nel novembre 2015. Attualmente è curatore della sezione musica di "Recensito.net", e collaboratore per "L'isola che non c'era" e "rockit.it".



Marlò, all'anagrafe Federica Di Marcello, nasce a Pescara nel 1990. Inizia giovanissima dapprima lo studio del pianoforte, per poi scegliere lo studio del canto. Frequenta a Milano il CPM (Centro Professione Musica) di Franco Mussida. Studia canto e backing vocals con Tommaso Ferrarese, canto soul e jazz con Maria Patti. Nel 2014 è tra i 16 finalisti della 25^ edizione di Musicultura con il brano La donna di scorta, inserito nella compilation del concorso. Sempre nel 2014 è tra i 9 finalisti della 19^ edizione del "Premio Lunezia" con il brano "La mente mente", tra le 11 cantautrici donne finaliste del "Premio Bianca D'Aponte "con il brano "Il pozzo nell'anima" ed è tra gli artisti selezionati dal Club Tenco per esibirsi all'interno del Tenco Ascolta. Nel 2014 è tra i finalisti di Area Sanremo con "Tu che canti piano". Nel 2015 è finalista del premio "Botteghe D'autore" con il brano Il pozzo nell'anima, aggiudicandosi il premio per la migliore interpretazione. Nel 2015 è nuovamente tra i 40 finalisti di Area Sanremo. Nel 2016 Riceve una menzione per il valore letterario del brano "La Donna di scorta" all'interno del "Premio InediTo" che le permetterà Di essere tra i 1000 artisti emergenti presenti a Mantova per la "Festa Della Musica". Il 13 maggio 2016 pubblica INTRO il suo album d'esordio anticipato dal singolo "L'ultima Notte sulla terra".



§



Ingresso Libero

Info e prenotazioni cena al numero 02.4547.8420



Info:

Circolo Arci "Martiri di Turro" - tel. 02.4547.8420

"Mi si scusi il paragone" - Daniele Sidonio



prefazione di ERNESTO ASSANTE

postfazione di DAVIDE BELLALBA



interventi critici di PAOLO TALANCA, GIÒ ALAJMO

Con interviste a: Paolo Talanca, Giò Alajmo, Fausto Mesolella, Stefano Benni, Francesco Guccini, Cristiano Godano, Pierpaolo Capovilla, Dente, Brunori Sas. Interventi su Vinicio Capossela, Vasco Brondi



Sommario

Introduzione di Ernesto Assante - Parole e note - Questioni di metodo - Musica e poesia - Intervista a Paolo Talanca - Intervista a Giò Alajmo - Un recupero secolare: Fausto Mesolella canta Stefano Benni - Intervista a Fausto Mesolella - Intervista a Stefano Benni - Un filomythos: Vinicio Capossela - Francesco Guccini, il «cantapensiero»: l'uomo e il dubbio - Eliot, il carnevale, Gozzano - Intervista a Francesco Guccini - Letteratura e rock: i Marlene Kuntz e Il Teatro degli Orrori - Cristiano Godano: amore, memoria, espiazione - Rock e poesia in Pierpaolo Capovilla - Intervista a Cristiano Godano - Intervista a Pierpaolo Capovilla - Letteratura e indie - Vasco Brondi e l'ermetismo del suburbio - Dente: calembour e parodia - Intervista a Dente - Il teatro-canzone di Brunori SAS - Il rap colto di Caparezza - Conclusione - Postfazione - Bibliografia - Emerografia - Sitografia - Indice delle opere citate e consultate - Indice delle canzoni e dei dischi - Indice dei nomi

Gallery