"Milano arte musica": dal 13 giugno musica antica in dieci luoghi suggestivi di Milano

Dal 13 giugno fino al 24 agosto torna Milano arte musica, la manifestazione che porta 27 appuntamenti culturali in dieci luoghi suggestivi della città.

Conferenze, concerti, recital e visite guidate vengono ospitati in diverse chiese storiche, alla Pinacoteca Ambrosiana e al Teatro Dal Verme.

Si inizia il 13 giugno alla Basilica di Santa Maria della Passione con un incontro con Philippe Daverio, che guida il pubblico in un viaggio tra tradizione pittorica e musicale nella Lombardia del XVI e XVII secolo (20:30); il 19 giugno nella Sala Capitolare del Bergognone si prosegue con approfondimenti su Bach e sugli strumenti a tastiera dell’epoca barocca; e il 23 luglio alla chiesa di San Bernardino alle Monache con un omaggio al clavicembalo attraverso un excursus sulle sue origini.

Molti anche i concerti, a partire da quello del 27 giugno alla Basilica di Santa Maria della Passione, con l’esecuzione de Il Canto di Orfeo e Les Cornets Noires, sotto la direzione di Gianluca Capuano. Gli altri appuntamenti musicali sono accolti presso: Basilica di San Sempliciano, la Chiesa di San Sepolcro, la Chiesa di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa, la Chiesa di San Bernardino alle Monache, la Chiesa di San Pietro in Gessate, la Pinacoteca Ambrosiana e il Teatro Dal Verme.