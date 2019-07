Milano arte musica - Concerto di Ferragosto

La musica antica risuona a Milano anche durante il giorno di Ferragosto! Quest’anno Il Concerto di Ferragosto di Milano Arte Musica, che si terrà alle ore 18.30, sarà ospitato dalla Basilica di Santa Maria della Passione e vedrà protagonista l’Orchestra Theresia, sotto la direzione di Claudio Astronio, per l’esecuzione di musiche di Joseph Martin Kraus e Franz Joseph Haydn. Per la prima volta ospite di Milano Arte Musica, Orchestra Theresia è un’orchestra internazionale composta da musicisti under 30, provenienti dalle più importanti scuole europee di musica.