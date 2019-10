Milano arte - Visita guidata Sant'eustorgio e San vincenzo in prato

Itinerario ARTISTICO - CULTURALE alla scoperta della Milano Medievale

domenica 13 ottobre 2019

ore 15.00

Costo: €9 compreso di auricolari

Visita guidata con Lodovico Zana, archeologo

Ritrovo sul luogo



VISITA SANT'EUSTORGIO E SAN VINCENZO IN PRATO

Se valutiamo il Medioevo nel suo complesso, Milano fu certamente una città chiave nella storia europea di questo periodo. Basti pensare che essa fu l’anima della resistenza contro la volontà accentratrice e sovranazionalistica di Federico Barbarossa, ultimo rappresentante di quel progetto universalistico tipico dell’età di mezzo che va sotto il nome di Respublica christiana.

Una cosa è certa. La vittoria dei comuni italiani diede la spallata definitiva che portò, di lì a un paio di secoli, alla disgregazione delle istituzioni feudali e alla nascita del cosiddetto mondo moderno.

Che cosa resta di tutto ciò? Non moltissimi edifici, per giunta “restaurati”, ossia ricostruiti, spesso in modo arbitrario, nel corso del XIX secolo. I milanesi, è noto, non sono mai stati molto propensi a risparmiare le vestigia del passato, tutti volti a proiettare la città via via verso traguardi di sempre nuova “modernità”.

Ecco perché un itinerario sulla Milano medievale si risolve in una vera e propria “ricerca”, al di là di immagini stereotipate che spesso rendono ben poca ragione alla verità della Storia.