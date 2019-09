Milano Bike City: la bicicletta diventa protagonista per una settimana

Pochi giorni di attesa per la seconda edizione di Milano Bike City, la settimana dedicata alla bicicletta con un cartellone di oltre cento eventi proposti da operatori, aziende e associazioni. L'appuntamento per il festival è dal 14 al 22 settembre. Obiettivo, scoprire il potenziale ciclabile della città e promuovere uno stile di vita sostenibile. La kermesse è promossa dal Comune di Milano (assessorato allo sport e alla mobilità), organizzata da Ciclica, Milano Bicycle Coalition e Kind Associazione. Partner tecnico è Atm.

Tra le iniziative, la campagna Bike-To-Work (che incentiva l'uso della bici per gli spostamenti casa-lavoro) e la campagna CarFreeWeek (che invita i cittadini a non utilizzare l'auto per una intera settimana). Per tutta la settimana sarà poi attiva l'iniziativa SharingMi, che premia i cittadini per le azioni positive e le buone pratiche. Il 18 settembre l'appuntamento è con il convegno Ums (Ultimo Miglio Sostenibile) all'Acquario Civico (ore 9-13).

Per il weekend conclusivo, Radio Deejay allestirà il Deejay Village al centro commerciale di CityLife. E domenica 22 settembre si svolgerà la Deejay 100, la medio fondo di ciclismo sulla distanza di 100 km. «In un momento storico in cui la questione ambientale si impone con urgenza – ha dichiarato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala – celebrare il mondo delle due ruote e lo stile di vita sostenibile che questo rappresenta è fondamentale. La bicicletta è il mezzo ecologico per eccellenza, senza il quale non è possibile progettare una città davvero contemporanea. Appuntamenti come quelli che animeranno la Milano Bike City contribuiscono a costruire la città del futuro. Incentivando comportamenti virtuosi e buone abitudini, Milano mira ad essere sempre più verde, vivibile e accogliente».

Spulciando dal programma, segnaliamo alcuni degli eventi previsti. Dal 10 al 17 settembre presso Le Biciclette Art Bistrot di via G.B. Torti, mostra fotografica di Stefano Romor "Ciclisti urbani e altri personaggi strani" (18.30-23.45). Il 14 e 15 settembre ad Abbiategrasso in piazza Castello, mostra fotografica dall'archivio Touring Club e archivio Rosetta "Le epoche della bicicletta". Il 14 settembre, tour "In bici a ritmo d'acqua" con partenza da via Bergognone 34 verso le campagne a sud di Milano (9.45-17.30). Il 15 settembre, pedalata di 65 km attorno a Milano con partenza da piazzale Ferrara 2 (9-19).