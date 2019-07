A Milano arriva "Milano Bike City", una settimana dedicata alla bici con eventi e pedalate

Dal 14 al 22 settembre a Milano (ma non solo) torna il festival diffuso dedicato alla bici: Milano Bike City, una full immersion per il capoluogo lombardo con itinerari e percorsi su due ruote alla scoperta dei luoghi d’arte, momenti di incontro a tema sulla mobilità sostenibile e turismo, silent-music tour, presentazioni di libri, aperitivi a tema, eventi per famiglie, film e molto altro.

Il Festival

Il festival diffuso della bicicletta torna per la sua seconda edizione con un cartellone unico di oltre cento eventi proposti da operatori, associazioni e aziende impegnate nella sostenibilità, nell’ottica di coinvolgere tutti i cittadini in modo trasversale e inclusivo per scoprire il potenziale ciclabile della città e promuovere contemporaneamente uno stile di vita sostenibile.

La settimana europea della mobilità

Un’edizione, quella di "Milano Bike City", in coincidenza con la settimana europea dedicata alla mobilità, "European Mobility Week", che punta l’attenzione sul sostegno a pedoni e ciclisti, avendo identificato nell’andare a piedi e in bicicletta i modi migliori per muoversi in città. Un modello che si sta diffondendo in Italia ed è diventato itinerante con l’adesione di Bologna ("BolognaCity Bike" si è tenuto a maggio e giugno) e "Padova Bike City" dal 16 al 22 settembre.

Le candidature

"Una manifestazione che nasce dal basso" - spiegano gli organizzatori - "con tanti eventi proposti dai cittadini stessi che possono partecipare e proporre fino al 31 luglio le proprie idee per essere presenti nel cartellone della manifestazione”. Le candidature vanno inviate entro fine mese attraverso il sito www.milanobikecity.it.

Gli eventi

Tra gli eventi che andranno a comporre il calendario della "Milano Bike City": da Chiaravalle a Corvetto, pedalando alla scoperta delle bici pieghevoli che con pochi gesti diventano piccole e poco ingombranti (in programma venerdì 20, percorso accompagnato da un “aperitivo pieghevole). E poi: dai Navigli al Castello Sforzesco fino a toccare altre città della Lombardia con i "Tour in bicicletta sulla scia di Leonardo" - organizzati anche in lingua straniera - per riscoprire il genio italiano, in occasione dei 500 anni dalla morte, che lasciò a Milano gli esiti più alti della sua ricerca.

Domenica 15 settembre si svolgerà invece la pedalata di "AbbracciaMI" ("Abbracciamo Milano in bicicletta"): un tour di 60 km attorno alla città che è stato inaugurato proprio in occasione della prima edizione di Milano Bike City nel 2018.

La Dj100 con Linus

Durante il weekend conclusivo si svolgerà infine la granfondo "Dj100": anche quest’anno Linus e Radio Deejay sono in prima fila per la promozione del ciclismo con la Dj100 che si è meritatamente conquistata il ruolo di granfondo di Milano, caratterizzata da un percorso estremamente sfidante con il quale si possono però cimentare tutti. Le iscrizioni alla Dj100, prevista domenica 22 settembre, con inaugurazione del village a City Life già da sabato 21, sono aperte sul sito https://deejay100.it/ .

Per scoprire invece il programma completo della settimana visitare il sito dedicato.