Milano blues sessions 2020

A MAGGIO 2020 TORNA IL GRANDE BLUES INTERNAZIONALE DAL VIVO IN TEATRO!

The Blues Place presenta la seconda edizione di “MILANO BLUES SESSIONS”: Due giorni di grande Blues di livello internazionale, con artisti e band la cui musica attraversa l’oceano, dal grande classico blues di Chicago di John Primer passando per l’originale e coinvolgente stile di Estrin and the Nightcats fino al blues sardo-mediterraneo con contaminazioni africane di Francesco Piu.

Dopo il successo della prima edizione, lo scorso maggio 2019 a Milano, con il tutto esaurito registrato in entrambe le serate, The Blues Place torna a proporre una selezione del migliore blues internazionale a Milano, il 16 e 17 maggio 2020, nel centralissimo teatro San Babila.

Un’irripetibile line up attende gli spettatori amanti del Blues e della Musica di qualità, con artisti internazionali che si esibiranno in entrambi i teatri:

Una “All Stars Session” imperdibile, con 4 grandi bluesman per la prima volta insieme in Italia, John Primer, Bob Corritore, Bob Stroger e Kenny ”Beedy Eyes” Smith. John Primer, leggenda vivente del Chicago Blues, con il suo fraseggio fortemente tradizionalista e il suo ritmo incredibile uniti alla sua tecnica slide fulminea e alla sua voce blues. Bob Corritore, uno dei più apprezzati armonicisti blues oggi sulla scena, che porta lo stile classico blues sui più grandi palcoscenici del mondo. Bob Stroger, veterano della scena musicale blues di Chicago, bassista, cantante e cantautore blues dallo stile unico. Kenny "Beedy Eyes" Smith, straordinario e pluripremiato batterista blues di fama mondiale, inventore dell’originale e geniale "Kenny Smith Triple Blues Shuffle".

Rick Estrin & The Nightcats, certamente uno dei più importanti esponenti del West Coast Blues, considerato un maestro dell’armonica. Con la sua imprevedibile band crea una performance “senza esclusione di colpi”, con un blues dallo stile originale e coinvolgente.

Quiqué Gomez armonicista spagnolo, accompagnato dai The Vipers, la cui musica porta il blues dell'era precedente nel nuovo secolo.

Francesco Piu, musicista sardo, conduce il blues nel Mediterraneo attraverso la sua voce e il suo raffinato mix di blues, funky, rock e soul, colorandolo con percussioni africane e mediorientali.



I biglietti sono in vendita presso la biglietterie e il sito del teatro San Babila, mentre per l’acquisto on line è attivo il sito Webtic.it.

Tutte le informazioni sui profili social Thebluesplace e il sito www.thebluesplace.com

