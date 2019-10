Milano cantautori | 12 ottobre 2019 @ Enosud_milano

Lo staff di MC (Adriana Comes, Alessandra Cometa, Davide Berardi) organizza per il 12 Ottobre 2019 la seconda serata di "Milano Cantautori".

Una serata pensata per dare voce e spazio a tutte quelle realtà e progetti di musica inedita che faticano a trovare spazi e contesti adatti per diffondere e proporre la propria musica. "Milano Cantautori" vuole essere un contenitore artistico e sociale, in cui gli artisti possano avere un palco attrezzato e 10/15 minuti a testa per proporre ad un pubblico attento e premuroso, due brani del proprio repertorio. Naturalmente nel parterre di ospiti, tanti amici e musicisti milanesi e non che condividono da tempo progetti artistici, per non lasciare nulla al caso e non escludere magici featuring ed una esplosiva jam session finale.

Gli ospiti della seconda serata, ancora ospitata dal Circolo Enosud in via Ollearo 5 a Milano (edificio Radio Popolare) saranno: Rossana De Pace, Roberto Casanovi, Giovanni Castelli, Paolantonio, Marian Trapassi, Tom Intrieri, Arturo Fracassa, Pier Frau. Aprirà e condurrà la serata Davide Berardi.

Si inzia alle ore 21.30. Ingresso libero, contributo volontario per la serata