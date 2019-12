Milano cantautori | 14 dicembre 2019 @enosud_milano

Lo staff di MC (Adriana Comes direzione artistica, Alessandra Cometa, Mike Gregucci, Davide Berardi) organizza per il 14 Dicembre 2019 la terza serata di "Milano Cantautori". Una serata pensata per dare voce e spazio a tutte quelle realtà e progetti di musica inedita che faticano a trovare spazi e contesti adatti per diffondere e proporre la propria musica. "Milano Cantautori" vuole essere un contenitore artistico e sociale, in cui gli artisti possano avere un palco attrezzato e 10/15 minuti a testa per proporre ad un pubblico attento e premuroso, due brani del proprio repertorio. Naturalmente nel parterre di ospiti, tanti amici e musicisti milanesi e non che condividono da tempo progetti artistici, per non lasciare nulla al caso e non escludere magici featuring ed una esplosiva jam session finale. Gli ospiti della terza serata presso Circolo Enosud in via Ollearo 5 a Milano (edificio Radio Popolare) saranno: Marta Frigo, Francesco Pecs, Mosè Santamaria, LAF, Ellen, Emanuele Ammendola, Gianluca Careccia, Mike Orange. Voce sigla della serata Mattia Pirrotta. Apriranno e condurranno la serata Davide Berardi, Alessandra Cometa e Mike Gregucci. Esporrà le sue illustrazioni Chiara Spinelli.



Inizio ore 21.00 con Ingresso libero più un contributo volontario per la serata.

Vi aspettiamo!