Milano "cleaning day" nelle periferie: prima giornata dedicata ad Antonio Iosa

Sabato 28 settembre alla presenza dell’assessore alla Partecipazione Lorenzo Lipparini e dell'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti sono stati ripuliti i muri delle case popolari MM di via Nikolajevka 1, 3, 5, quartiere Baggio. L’intervento è il primo di una serie di iniziative oggetto di un accordo sottoscritto tra il Comune di Milano, MM e il Coordinamento dei Comitati milanesi e ha visto il coinvolgimento di oltre 120 volontari del Rotary e Rotaract Milano Castello e del Coordinamento dei Comitati Milanesi, la cancellazione di oltre 1600 scritte vandaliche e la pulitura di 1800 mq di superficie. Il cleaning è stato dedicato ad Antonio Iosa da poco mancato che per anni si è battuto per la valorizzazione delle nostre periferie. Un segnale forte di valorizzazione di questi luoghi spesso problematici e dimenticati. Dopo i muri di via Nikolajevka verranno ripuliti quelli, sempre di case popolari comunali, di via Santi Ferdinando 6/8 e di via Guido Coppin 3.

