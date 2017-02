"Milano Clown Festival 2017": 100 spettacoli a ingresso gratuito dall'1 al 4 marzo

La 12esima edizione di Milano Clown Festival arriva in città dall'1 al 4 marzo, in occasione del Carnevale Ambrosiano (qui tutti gli eventi migliori), offrendo un centinaio di performance ad accesso libero, musica dal vivo ed eventi speciali.

La quattro giorni, promossa dall'associazione culturale Scuola di Arti circensi e teatrali in collaborazione con il Comune di Milano, è consacrata all'arte clownistica, al nuovo circo e al teatro di strada.

80 artisti provenienti da dieci paesi diversi daranno al pubblico la possibilità di assistere alle loro esibizioni, previste sia all'aperto che al chiuso in luoghi come: piazza Duomo, via Padova, Casa della Carità, Frida, Istituto Penale Minorile ‘Cesare Beccaria’, Teatro Sala Fontana. In totale gli spazi coinvolti saranno 21, concentrati soprattutto nel quartiere di Isola.

Tra i performer coinvolti nell'iniziativa: Leo Bassi, circense e comico, Enrico Bonavera, attore formato nell'ambito del teatro di ricerca, Carlo Cialdo Capelli, pianista e compositore, Die Buschs, duo comico danese, De Berenis Circus, compagnia circense argentina.

Per tutta la durata della manifestazione Milano diventerà una città illuminata da una luce festosa e calda: quella dei clown. L'obiettivo delle compagnie e degli artisti partecipanti infatti, sarà quello di ridestare tutti dal torpore invernale, restituendo entusiasmo ed energie.

Per il programma completo: www.milanoclownfestival.it.