"Milano Clown Festival 2018": dal 14 al 17 febbraio 120 spettacoli a ingresso gratuito

Milano Clown Festival torna puntuale in città per la 13esima edizione dal 14 al 17 febbraio 2018, in concomitanza con il Carnevale Ambrosiano, offrendo 120 spettacoli ad accesso libero, con un'ottantina di artisti coinvolti.

La quattro giorni, promossa dall'associazione culturale Scuola di Arti circensi e teatrali in collaborazione con il Comune di Milano, come sempre, è consacrata all'arte clownistica, al nuovo circo e al teatro di strada.

80 artisti provenienti da nove diverse nazioni daranno al pubblico la possibilità di assistere alle loro performance, che si terranno, sia all'aperto che al chiuso, in 21 luoghi, tra cui: piazza Duomo, Palazzo della Regione, piazza Minniti, Frida, Teatro Sala Fontana, Teatro Sassetti, Casa della Carità.

Per tutta la durata della manifestazione Milano diventerà una città illuminata da una luce festosa e calda: quella dei clown. L'obiettivo delle compagnie e degli artisti partecipanti, infatti, sarà quello di ridestare tutti dal torpore invernale, restituendo entusiasmo ed energie. Per il programma completo: www.milanoclownfestival.it.