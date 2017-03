Milano contemporary ballet ritorna al teatro di Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Dopo il debutto dello scorso anno con il trittico Entity, Connections e TREdiTRE, Milano Contemporary Ballet ritorna sul cartellone del Teatro di Milano con una nuova produzione. La compagnia quest'anno propone FAR, un estratto di Wayne McGregor e un'inedita Cenerentola, di Roberto Altamura e Vittoria Brancadoro. FAR, concept, regia e coreografia di Wayne McGregor, rimontato dai danzatori della compagnia londinese Davide Di Pretoro e Jessica Wright, è il nuovo estratto prodotto in collaborazione con Studio Wayne McGregor. FAR è un intenso viaggio creativo. La coreografia fisica, potente e ricercata di Wayne McGregor si rifà a Flesh and the Age of Reason, (L'uomo e l'Età della Ragione, da qui l'acronimo FAR) di Roy Porter, storia dell'esplorazione del corpo e dell'anima. Ispirato al controverso secolo dei Lumi e dal filosofo francese del XVIII secolo Diderot, la coreografia che ne risulta è di una "bellezza da cardiopalma", come scrive The Guardian. Cenerentola, nuova produzione di Roberto Altamura e Vittoria Brancadoro, si ispira alla fiaba che tutti conosciamo, ma con l'intento di ricostruire la vicenda del racconto di Charles Perrault facendo emergere quelli che possono essere gli aspetti più vicini alla società contemporanea. Uno spettacolo ironico e romantico, sulla partitura originale di Sergeij Prokofiev, con le scenografie dell'artista Vincenzo Mascoli, che ha visualizzato e sintetizzato le linee energiche della coreografia e che si misurano con i costumi del giovane designer Alessandro Vigilante. Chi è Cenerentola oggi? E il Principe? La novità sta nel significato: se il nostro principe nell'epoca del GPS e dei social riuscirà a ritrovare la ragazza, cosa significherà per lei la scarpetta? FAR - Cenerentola di Milano Contemporary Ballet Sabato 29 aprile 2017, ore 21:00 Teatro di Milano Via Fezzan 11, Milano INFO PER IL PUBBLICO: Intero: 25 euro - Ridotto: 15 euro Per informazioni e beneficiare del biglietto ridotto: giulia.morandi@milanocontemporaryballet.com Biglietti disponibili presso la biglietteria del Teatro di Milano - Via Fezzan 11 da mercoledì a sabato dalle ore 14 alle ore 18. Per prenotazioni 02 42297313 Acquista online su www.teatrodimilano.com INFO PER LA STAMPA: Giulia Morandi Cell: 393 7367926 Email: giulia.morandi@milanocontemporaryballet.com