Milano cortina 2026 - Let's go! - Sempreavanti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

"L’assegnazione delle olimpiadi invernali a Milano-Cortina è un successo straordinario di tutto il sistema Paese e in particolare di chi, come noi, ci ha creduto dall'inizio. Un grazie, in particolare, allo straordinario lavoro del presidente Malagò, a dimostrazione che per vincere le partite fondamentali la competenza non potrà mai essere sostituita dall'improvvisazione. Essere riusciti a portare a casa questa vittoria realizza il sogno di tutti i cittadini che vogliono un'Italia protagonista e vincente. Ha vinto l'Italia del Si, quella che, con impegno, noi di SempreAvanti cerchiamo di rappresentare ogni giorno”. A parlare è Francesco Caroli, coordinatore regionale Lombardia dell’associazione Sempre Avanti. Spiega Caroli: “Abbiamo organizzato questa iniziativa, in collaborazione con il circolo PD di pt. Genova, con l’obiettivo di mostrare ai cittadini le straordinarie opportunità che questo evento porterà alla nostra comunità in termini di investimenti, infrastrutture, posti di lavoro. Attraverso i prestigiosi ospiti come l'assessora allo Sport del Comune di Milano Roberta Guaineri e al Prof. Guido Guerzoni docente della Bocconi, abbiamo analizzato i punti più delicati del progetto e gli effetti economici e sociali legati alla sua esecuzione". Infine, il coordinatore dell’associazione commenta: “Siamo felici che ora tutti concordino sull’efficacia del progetto olimpiadi anche da parte di coloro che in passato avevano criticato e cercato di sabotare l'idea di questa candidatura. Ricordiamoci, comunque, che abbiamo vinto la prima sfida ma che il lavoro al fianco dell’Italia che dice Sì è appena iniziato. "