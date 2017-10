"Milano Design Film Festival": dal 19 al 22 ottobre

Da giovedì 19 a domenica 22 ottobre Milano Design Film Festival porta all'Anteo Palazzo Cinema film d'autore e di registi esordienti sulla cultura del progetto.

Il tema di quest'anno, il tempo, viene trattato attraverso diverse proiezioni che chiamano in causa attualità, storia e innovazione. I curatori ospiti per il 2017 sono i designer Patricia Urquiola e Alberto Zontone. Per il programma completo: www.milanodesignfilmfestival.com.