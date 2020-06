Milano Design Week 2020, in arrivo la prima edizione digitale del Fuorisalone

A causa dell'emergenza sanitaria il Fuorisalone diventa digital, presentando il nuovo format attraverso una piattaforma interattiva interamente on-line.

Dai 15 al 21 giugno sul sito dedicato sarà possibile assistere ai nuovi format, frutto di un lavoro di networking tra i membri del nascente comitato Fuorisalone. L’obiettivo comune? Inventare e condividere nuove modalità dipartecipazione e comunicazione.

Fuorisalone Digital

I nuovi strumenti "Fuorisalone TV" e "Fuorisalone Meets" e i canali di "Fuorisalone China" e "Fuorisalone Japan", saranno format autonomi ma faranno sempre riferimento al portale dedicato, che rimane il punto di riferimento del nuovo progetto di comunicazione, aggregando i contenuti intorno ad esso. Il Magazine Fuorisalone insieme ai canali social, saranno di supporto nella distrubuzione e condivisione dei contenuti prodotti secondo un piano editoriale dedicato, aggiungendo inoltre ulteriori approfondimenti legati ai prodotti, aziende o designer. Iniza con l’edizione 2020 - come comunicano gli organizzatori - un nuovo modo di comunicare il Fuorisalone che immaginiamo potrà continuare anche nei prossimi anni, quando l’evento che tutti conosciamo e amiamo tornerà a realizzarsi facendoci rivivere la sua magia.

Quattro nuovi format di progetto

"Fuorisalone.tv" è uno strumento dedicato a contenuti video on demand e un live streaming video dal 15 al 21 giugno, per presentare in un formato innovativo progetti e idee di aziende e designer, confrontarsi sul nuovo scenario che ci troveremo a vivere, definire un nuovo approccio al mercato e alla distribuzione.

"Fuorisalone Meets" metterà in contatto aziende con partner, clienti, rivenditori e pubblico selezionato. Questo per fare formazione, promozione e condividere le strategie con la forza vendita.

"Fuorisalone China", con l'apertura dei profili ufficiali Wechat, Weibo e Tencent Video di Fuorisalone.it permetterà la condivisione di contenuti e anteprime delle aziende, la formazione e il networking.

"Fuorisalone Japan", infine, è una piattaforma dedicata al design giapponese, alla promozione del Fuorisalone e allo scambio culturale e commerciale tra i due Paesi con un servizio di consulenza dedicato.