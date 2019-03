Milano Design Week 2019: il party di "Discosafari" domenica 14 aprile presso NTWRK c/Artkamedy

Domenica 14 aprile, tra i numerosi party di chiusura della Design Week, non si può non menzionare Discosafari Closing Party presso NTWRK c/Artkamedy.

Il party

Dalle 14 a mezzanotte si potrà ballare con i performer DJ Marcelle, Boot&Tax, Soren.

I Dj

Sorpresa, avventura, intrattenimento e istruzione: quattro parole chiave spesso utilizzate per descrivere la DJ e producer olandese Marcelle / Another Nice Mess. Utilizzando live (e in studio) tre giradischi, Marcelle porta il suo talento nel mixaggio ad altezze elevatissime. È tanto musicista, quanto dj. Inserendo diversi stili musicali contemporaneamente in un contesto, Marcelle cambia il modo in cui fruiamo questi stili individualmente, facendo credere al pubblico di stare ascoltando una traccia anziché tre suonate contemporaneamente. Gioca con aspettative e ruoli: usa suoni ambient combinati con rumori di animali, mescola left field techno, free jazz, hip hop, elettronica all'avanguardia, nuova musica dance africana, dubstep, dancehall e altri generi molto meno classificabili. È una mixer originale e abile, con uno stile molto particolare, che evita la maggior parte dei cliché e delle regole. È ispirata dai movimenti artistici d'avanguardia come il fluxus e il dada e dall'assurdità della vita reale di Monty Python. Con la sua vasta collezione discografica di circa 20.000 vinili e oltre, Marcelle ha una forte conoscenza storica della musica "underground" del passato e contemporanea.

Boot & Tax è il nome del duo esploso alla fine del 2013 con Acido Ep su Optimo Trax, l’etichetta di JD Twitch per brani destinati a DJ / dancefloor. Il duo milanese è composto da Cristian Croce (alias Henry Cane, art director di Discosafari, fondatore di Ruvido Records e anche parte di The Barking Dogs) e Claudio Brioschi (dj e produttore noto come Brioski). I ragazzi sono due dei più famosi e rispettati DJ / produttori della scena elettronica italiana.

Soren é un dj e promoter attivo nella svena underground milanese dai primi anni 2000. Dopo le prime esperienze nei party privati degli amici e qualche selezione radiofonica, nel 2011 crea il progetto TASTE, inizialmente un party eclettico e itinerante che si è svolto in alcune tra le più importanti location a Milano.