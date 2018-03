"Milano Digital Week": dal 15 al 18 marzo al Samsung District realtà virtuale, incontri e nuove tecnologie

In occasione di Milano Digital Week, dal 15 al 18 marzo al Samsung District verranno proposti incontri sulle ultime innovazioni tecnologiche, sessioni dedicate all'evoluzione digitale e attività legate alla realtà virtuale.

Diversi i temi protagonisti della quattro giorni: dalle fake news alla digitalizzazione dei processi formativi, dall’utilizzo della tecnologia nel rapporto tra genitori e figli ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, fino alle nuovissime professioni connesse ai social network. Molti gli ospiti speciali che interverranno nel corso dell'iniziativa, come Luca Sofri, direttore de Il Post, Lodovica Comello, attrice e cantante, Valerio Bassan, di Forbes Italia, Andrea Scotti Calderini, founder e CEO di Freeda Media e Francesco Piccinini, direttore di Fanpage.it. A disposizione dei visitatori anche gli ultimi prodotti Samsung, da toccare con mano. Di seguito il programma della manifestazione.

Giovedì, 15 marzo.

La Social Media Week che andrà in scena a Milano e a Roma a Giugno 2018, affronterà in anteprima al Samsung District i trend che stanno rivoluzionando a livello mondiale il modo di fare business, la cultura, la tecnologia e la società. Tra gli speaker Massimo Lico, tra i massimi esperti italiani di Storytelling, Sante Achille, chairman di SMXL Milan ed esperto internazionale di digital marketing, Elena Decorato e Alessia Salvatori di Mates4Digital & Rankit. Si inizia giovedì 15 marzo dalle 15:00 alle 17:00 con un incontro dal tema “Social Network e i nuovi Algoritmi” presso la Smart Arena.

Sempre in Smart Arena, alle 18:00, un altro appuntamento sarà curato dal team di Upday, la cui app offre in esclusiva agli amanti degli smartphone Samsung Galaxy tutte le ultime notizie sui propri argomenti preferiti. Il workshop dal titolo “Un algoritmo non ci seppellirà – come avere successo nell’era digitale” sarà una occasione per discutere di realtà editoriali digitali, nuove figure professionali e pratiche innovative di giornalismo. La moderazione sarà a cura di Giorgio Baglio, direttore di Upday for Samsung Italia e sul palco saliranno Valerio Bassan di Forbes Italia, Andrea Scotti Calderini founder e CEO di Freeda Media, Francesco Piccinini direttore di Fanpage.it e Luca Sofri direttore de Il Post.

Venerdì, 16 marzo.

Si inizia a colazione con Social Media Week, con un incontro dal titolo “Storytelling nell’era digitale” alle ore 9 accompagnerà il pubblico della settimana digitale milanese in un percorso incentrato sull’importanza della narrativa efficace e le sue trasformazioni nei canali di comunicazione contemporanei.

Alle 17 presso la Smart Home ci sarà l’incontro “L’evoluzione di Instagram e la smartphone photography”: il Presidente di Igers Italia, Ilaria Barbotti, ci racconterà le evoluzioni del social network Instagram e i nuovi modi di concepire la fotografia mobile e come si è evoluta in questi ultimi anni. Si concluderà con un workshop sulle modalità di scatto con lo smartphone Samsung Galaxy S9 ed un confronto tra le migliori tecniche utilizzate tutti i giorni con la community degli instagrammers di Igers Italia e il fotografo Stefano Guindani.

Sabato, 17 marzo.

La giornata di sabato sarà interamente dedicata all’educazione digitale e alla didattica innovativa, con 3 laboratori, a partire dalle 9 in Smart Arena, dedicati all’apprendimento immersivo con l’utilizzo di dispositivi di realtà virtuale (Samsung Gear VR); la progettazione di una vera e propria casa del futuro (Smart Home) grazie a SAM Labs; e alla riflessione, sperimentazione ed espressione delle emozioni sui social network attraverso un gioco didattico utile a sensibilizzare i più giovani al tema del bullismo e il cyberbullismo.

Alle 14:30, invece, Gigi Beltrame, giornalista e conduttore di "Digital Invasion", terrà l'incontro "Genitori e figli: con il digitale sono TTF (Totalmente Tagliati Fuori)", nel quale si parlerà della scarsa conoscenza degli strumenti e dei comportamenti a rischio (sicurezza, cyberbullismo, privacy, ecc.) in maniera semplice e disincantata.

A seguire alle ore 18:30, l’associazione culturale Manuia sale sul palco della Smart Arena con un dibattito dal titolo “Digitali e felici? Come la rivoluzione digitale influisce sul benessere e la felicità”, per interrogarsi insieme alla platea su come gli enormi cambiamenti generati dalla innovazione tecnologica nell’interazione tra le persone, lo spazio e i servizi, influisce sul benessere e la felicità individuale e collettiva.

In contemporanea, la Smart Home sarà animata dalla presenza di alcuni youtuber e content creator in partnership con Blasteem Content Factory.

Domenica, 18 marzo.

Alle ore 11 un ulteriore incontro a cura di Social Media Week, “Nuove strategie di Digital Marketing”.

La settimana digitale di Samsung si chiude con un appuntamento speciale, a partire dalle ore 18, l’attrice e cantante Lodovica Comello parlerà del suo nuovo progetto digitale “Una Canzone Per Me”. Una social serie factual dedicata ad autori di canzoni e raccontata attraverso pillole video sui social di Lodovica in collaborazione con Radio 105 e Rockol. L'inedito contest, aperto ad autori amatoriali e non, darà vita a una nuova hit musicale.