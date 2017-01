Milano, domenica 15 gennaio 2017, ore 15.00: “La scuola è per tutti” con ospiti e relatori nazionali e internazionali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Ad organizzare l'evento " La Scuola è per tutti" è l'Associazione di Studio e Istruzione L'Aquilone, nata nel 1995 dall'iniziativa di un gruppo di genitori e insegnanti, decisi a creare un ambiente sano, sicuro, stimolante e amorevole in cui poter istruire i propri figli. In questi anni L'Aquilone, associazione laica e aperta a tutti, che accoglie bambini e ragazzi dai 6 mesi ai 14 anni, si è distinta per aver messo in pratica la Tecnologia di Studio di L. Ron Hubbard e per averla fatta conoscere. L'associazione L'Aquilone è licenziataria di Applied Scholastics International, organizzazione laica e indipendente, il cui scopo è promuovere e sviluppare programmi educativi rivolti a chiunque voglia incrementare il proprio standard d'istruzione e migliorare le proprie condizioni di vita legate all'ambito scolastico. Ospiti dell'evento e relatori nazionali e internazionali si incontreranno per approfondire tematiche legate allo studio e all'importanza dell'istruzione, un diritto che dovrebbe appartenere a tutti e uno strumento fondamentale per la costruzione di un futuro solido. Secondo gli ultimi dati Ocse, gli studenti italiani di età media intorno ai 15 anni si trovano in una posizione di retroguardia rispetto agli studenti di altri paesi europei, pur avendo migliorato lievemente negli ultimi anni le prestazioni matematiche; ma ciò non è sufficiente per promuovere la nostra nazione dal punto di vista educativo. In Italia circa 800 studenti adulti con età compresa tra i 18 e i 30 anni, sottoposti al test dell'IQ (quoziente di intelligenza) prima e dopo aver studiato facendo uso della Tecnologia di Studio ideata dal filosofo ed umanitario Lafayette Ron Hubbard, hanno evidenziato un innalzamento del proprio quoziente intellettivo di mediamente 15 punti, dimostrando quanto lo studio possa influire nelle scelte personali e professionali. Quindi scuola e diritto allo studio pilastri, certo, per la costruzione di un solido futuro a patto però che si adotti una Tecnologia di Studio, che colmi il baratro tra il sapere teorico e la conoscenza effettiva corroborata da risultati evidenti. Tra i relatori che prenderanno parte all'evento: GIULIANA LEGNANI - Dirigente Applied Scholastics Italia e Mediterraneo "Applied Scholastics e la Tecnologia di Studio" STEFANO SANMARTIN - Rappresentante ABLE (Associazione per una Vita e un'Istruzione Migliori) "Come creare un futuro migliore per i nostri figli e per la nostra comunità" CINZIA BOSSI - Direttrice Scuola Aquilone "Come supportare i nostri figli nel percorso scolastico" Al termine del convegno ci sarà un rinfresco per tutti i presenti. "LA SCUOLA È PER TUTTI" 15 gennaio 2017 dalle 15.00 alle 18.00 Viale Fulvio Testi 327 (MM Bignami) Per ulteriori informazioni: www.associazioneaquilone.org www.facebook.com/associazionedistudioaquilone/?fref=ts Ufficio Stampa Press&Personal Communication pressandpersonal@gmail.com