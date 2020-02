Milano Fashion Week 2020: arrivano le sfilate dedicate all'universo femminile

Da martedì 18 a lunedì 24 febraio a Milano arriva la Fashion Week, la settimana della moda dedicata all'universo femminile.

L'inaugurazione

L'inaugurazione della Milano Fashion Week si terrà martedì 18 febbraio con il Fashion Hub ospitato, per la prima volta, presso La Permanente. La serata sarà l'occasione per presentatare la campagna “China, we are with you” realizzata da Camera Nazionale della Moda Italiana. Obiettivo? Portare la Milano Fashion Week in Cina, attraverso contenuti live, per trasmettere un messaggio solidale di vicinanza in un momento difficile a causa del Coronavirus.

Tra grandi nomi ed artisti emergenti

Grandi nomi dell'alta moda si alterneranno in un ricco calendario di sfilate e di presentazioni. Come la sfilata di Gucci il 19 febbraio e quelle di Max Mara, Prada e Fendi il 20. Si continua con Tod’s, Emporio Armani e Etro venerdì 21 febbraio e con il grande Giorgio Armani domenica 23 febbraio.

Tra i debutti di artisti emergenti si segnalano Vìen e Gilberto Calzolari che sfileranno supportati dalla Camera Nazionale della Moda, insieme ad Alexandra Moura, Marco Rambaldi e Simona Marziali-MRZ. Il Camera Moda Fashion Trust poi sosterrà i défilé di Act n.1 e Flavia La Rocca (vincitrice del premio Franca Sozzani Green Carpet Fashion Award for Best Emerging Designer 2019).

Il calendario

Per scoprire il calendario completo visitare il sito dedicato.