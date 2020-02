Milano Fashion Week, Vogue incontra i giovani designers

Da martedì 18 a domenica 23 febbraio, in occasione della Milano Fashion Week, arriva un nuovo appuntamento organizzato da Vogue Talents, la piattaforma di Vogue Italia dedicata alla ricerca, selezione e visibilità dei designer internazionali di nuova generazione.

Una selezione di brand italiani

All’interno di Frame Condé Nast, il primo experience store della multimedia company, sarà allestito Vogue Talents pop-up store, uno shop dedicato alla vendita di una selezione di brand italiani di nuova generazione.

I designer selezionati

Tra i designer selezionati, ci sarà la possibilità di acquistare i gioielli di "Acchitto", brand disegnato da Elena Faccio e Francesca Richiardi; gli accessori di IURI, del creativo Jure Stropnik; Nico Giani disegnato da Niccolò Giannini; "Mani del Sud" di Raffaele Stella Brienza e Michele Chiocciolini; le collezioni di abbigliamento di Simona Marziali, creativa di Mrz, COLIAC di Martina Grasselli e WRAD di Matteo Ward, Silvia Giovanardi e Victor Santiago.

Partner dell’iniziativa è Alcantara, una delle eccellenze del Made in Italy.

Gli appuntamenti della settimana

La sarà arricchita da una serie di appuntamenti editoriali:

- Il 19 febbraio dalle 16 alle 18 due editor della redazione di Vogue Talents saranno a disposizione di studenti e creativi per una portfolio review selezionati tramite la mail portfolioreview@condenast.it

- Il 21 febbraio dalle 16 alle 18 ci sarà occasione di avere un colloquio one to one con un fashion recruiter del team di Between Design Research, che da vent’anni lavora con i maggiori brand internazionali della moda ed ha sede a Milano ed a Shanghai. I partecipanti potranno veder valutato il proprio curriculum ed entrare nel loro pool di talenti. Non solo: il colloquio potrebbe essere occasione per dare inizio alla propria carriera nella moda.

- Il 23 febbraio, infine, alle 18 sarà presentato il libro “Instant Moda” di Andrea Batilla in conversazione con Elisa Pervinca Bellini. Il libro ripercorre la storia della moda e dei più importanti stilisti, passando per leggendarie figure femminili e raccontando le professioni del settore.

Tutti gli incontri sono gratuiti.