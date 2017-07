Dal 28 settembre all'8 ottobre torna "Milano Film Festival"

Milano Film Festival, alla 22esima edizione, torna a proporre proiezioni, corti e anteprime -con più di 1200 film in arrivo da 70 paesi diversi- dal 28 settembre all'8 ottobre.

Fulcro della manifestazione cinematografica sarà il quartiere Tortona. Per undici giorni film, incontri con ospiti speciali, maratone di cartoni animati, feste e appuntamenti musicali saranno ospitati in luoghi come Base Milano e Mudec - Museo delle Culture. Un evento speciale inoltre si terrà in Cascina Cuccagna, nelle vicinanze Porta Romana. A breve il programma dell'iniziativa.