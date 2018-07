"Milano Film Festival": dal 28 settembre al 7 ottobre

Dal 28 settembre al 7 ottobre arriva a Milano la XXIII edizione di Milano Film Festival, una produzione di "Esterni", guidata dal nuovo direttore artistico Gabriele Salvatores. Il cuore pulsante dell'iniziativa sarà piazza XXV Aprile, accanto ad altre location del panorama milanese: Anteo Palazzo del Cinema, Piccolo Teatro Studio Melato, Spazio Oberdan, Base Milano, Palazzo Litta e Cascina Cuccagna.

La manifestazione si proporrà come vera e propria rassegna internazionale, ma non solo: l'obiettivo è di diffondere l’ampio programma nelle periferie milanesi nel periodo post-festival. Saranno infatti divulgati nelle sale cinematografiche, ma anche nelle piazze, nei cortili e più in generale negli spazi pubblici delle periferie, i temi che verranno affrontati nel corso della XXIII edizione.

Per conoscere tutto il programma e le iniziative è attivo il sito www.milanofilmfestival.it