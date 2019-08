Film, dibattiti e incontri dalla mattina alla sera: a ottobre torna il "Milano Film Festival"

E' ufficiale: dal 4 al 10 ottobre torna in città Milano Film Festival, la manifestazione più importante dedicata al cinema d'autore, prodotta da Esterni.

Per una settimana Milano verrà animata da incontri, proiezioni di lungometraggi e di cortometraggi, dibattiti e musica dal vivo, con uno e centomila obiettivi: far (ri)scoprire la magia del cinema e dei suoi interpreti, creare sinergia, diffondere cultura.

La novità 2019

La novità dell'edizione 2019? La location, che quest'anno vedrà come protagonista un unico quartier generale: The Space Cinema Odeon.



Per il programma completo, invece, occorrerà aspettare il mese di settembre.

Credit immagine