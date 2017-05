MILANO FLAMENCO FESTIVAL 2017 - 10° Edizione 10 Años de Cultura y Pasión - Dal 24 giugno al 1 luglio 2017 Piccolo Teatro Strehler - Teatro d'Europa Il più importante festival italiano di cultura flamenca compie il primo decennio e festeggia con una programmazione straordinaria ricca di eventi sotto lo stesso filo conduttore: 10 Años de Cultura y Pasión. Il lavoro portato avanti con determinazione e passione dalla direttrice Maria Rosaria Mottola, è riuscito, nel corso degli anni, a conquistare un pubblico sempre più ampio, grazie ad una programmazione di qualità, attenta ai cambi ed evoluzione di quest'arte antica, un traguardo importante, che consolida la manifestazione come un evento fondamentale nella promozione e creazione di cultura in una città simbolo come Milano. L'edizione speciale 2017 ripercorrerà le tappe della storia del Festival ampliando la sua portata e trasferendo tutti gli spettacoli sul palco del Teatro Strehler dove tre eccelse compagnie, oggi sul gradino più alto del panorama internazionale, si alterneranno con le rispettive nuove e già super premiate produzioni. MANUEL LIÑAN, protagonista della prima edizione nel 2008, sarà in scena con l'ultima e pluripremiata produzione "REVERSIBLE", OLGA PERICET discendente della saga dei Pericet, alta rappresentante della danza spagnola e del flamenco, protagonista nel 2011, presenta in prima internazionale "LA ESPINA QUE QUISO SER FLOR O LA FLOR QUE SOÑÓ CON SER BAILAORA", ROCÍO MOLINA artista associata del Teatro Chaillot di Parigi, emerita rappresentante del futuro, protagonista nel 2013, porterà in scena il provocatorio e impattante spettacolo "CAÍDA DEL CIELO". Per riscaldare i motori, le novità di quest'anno: FLAMENCO EN FLASH performance flash in luoghi deputati in scena dai primi di giugno e PLAZA FLAMENCA con il Chiringuito Las Bravas: tapas y bebidas con Musica y Sevillanas per ballare sul Sagrato del Teatro Strehler il 28 e 29 giugno. L'esposizione FLAMENCOS10 riunirà tutti gli artisti protagonisti dal 2008 all'attualità. Non mancherà il consueto appuntamento all'interno del Carcere di San Vittore con una giornata flamenca offerta alle detenute, e un WORKSHOP per tutti gli "aficionados" dal 24 a 26 giugno con MANUEL LIÑAN. www.puntoflamenco.it www.piccoloteatro.org https://www.facebook.com/milanoflamencofestival info@puntoflamenco.it

