Milano Flamenco Festival: per sette giorni lo Strehler celebra la danza andalusa

Un ricco ed emozionante programma tra spettacoli e attività parallele per celebrare l’universo femminile, le sue sfaccettature, i molteplici punti di vista, indipendentemente dall'identità di genere. È Milano Flamenco Festival, in programma al Piccolo Teatro Strehler di Milano dal 21 al 28 giugno.

La manifestazione propone un tributo sentito e rispettoso alla figura femminile affidandolo a tre affermati artisti e alle rispettive compagnie, con tre diverse sensibilità e altrettanti stili per avvicinarsi ed addentrarsi nel mondo dell'amatissima danza andalusa.

Il flamenco sarà protagonista dell'iniziativa insieme alla danza spagnola e contemporanea, tra tradizione modernità e provocazione, per offrire al pubblico tre modi di sentire, vivere e interpretare il flamenco in linea con il nostro tempo. Sul palco, tra gli altri, Manuel Liñán, Premio Nacional de Danza, che presenterà la sua ultima coraggiosa e provocatoria produzione ¡Viva!, accompagnato in questa occasione da un cast d’eccezione: Manuel Betanzos, Jonathan Miro, Hugo Lopez, Miguel Heredia, Victor Martin (in prestito dal Balletto Nazionale di Spagna) e Daniel Ramos (in prestito da il balletto nazionale di Spagna). Lo spettacolo si presenta come una sfida ai rigidi codici del flamenco sull’appartenenza di genere, un significativo e rispettoso tributo alla figura della 'Mujer Bailaora' da parte di artisti di sesso maschile che decidono di esprimersi liberamente attraverso un corpo differente - quello della mujer – vestendone i panni e reclamando quella doppia identità che naturalmente appartiene loro. Per il programma completo: www.puntoflamenco.it.