Le gallerie d'arte di Milano aprono le loro porte con "Milano Gallery Weekend"

Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre arriva la prima edizione di Milano Gallery Weekend (MGW), evento nato a Berlino nel 2004 e diventato un format internazionale, che coinvolge le gallerie d'arte e fotografiche in tutta la città con aperture straordinarie e attività speciali. Le iniziative sono rivolte sia a collezionisti sia a tutti gli appassionati d’arte che vogliono conoscere meglio queste realtà.

Mostre e iniziative speciali

"Milano Gallery Weekend" (MGW) è la nuova iniziativa che porta a Milano il modello internazionale dei Gallery Weekend. In questa prima edizione Milano Gallery Weekend offriràun vasto programma di mostre e iniziative speciali proposte in modo spontaneo dalle gallerie nei tre giorni di apertura coordinata.Promossada Ascofoto con la collaborazione della Consulta della Cultura di Confcommercio Milano “Milano Gallery Weekend - spiega Pamela Campaner, vicepresidente di Ascofoto, gallerista milanese e animatrice dell’iniziativa con la visual designer Sarah Spinelli - ha l’obiettivo di valorizzare il lavoro delle gallerie come motori di cultura e luoghi di competenza, risorse e investimenti e di comunicare l'esistenza di un programma continuo offerto dalle gallerie tutto l'anno”. "Milano Gallery Weekend" ha il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano e Università degli Studi di Milano (Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto). La manifestazione ospiterà inoltre importanti iniziative di Fondazione Fiera Milano, Bridgeman Images, AitArt Associazione Italiana Archivi d'Artista, AuthclicK.

Il programma

I collezionisti, gli amanti dell'arte e i neofiti che vogliono visitare le mostre, assistere alle aperture e alle attività speciali potranno trovare l'intero programma di Milano Gallery Weekend sulla mappa del sito internet.

