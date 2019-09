Milano, arriva il Green Forum dedicato al clima e all'ambiente

Da giovedì 12 a sabato 14 settembre Milano ospiterà la prima edizione del Milano Green Forum, presso gli spazi del MiCo - Milano Congressi.

L'evento

Tre giorni dedicati all'ambiente, al clima e alla società civile, attraverso dibattiti, spazi per b2b trasversali, innovazioni, mostre fotografiche e un’area tecnologica dedicata agli elementi che ci circondano (Aria, Acqua, Suolo e Biodiversità).

Declinato in 16 aree tematiche, il Forum nasce da un ambizioso progetto culturale che aspira ad informare la società civile su un cambiamento già in atto, da non ignorare e a cui partecipare attivamente con nuove soluzioni a favore dell'ambiente.

I temi trattati

Fra i numerosi temi toccati: l’economia circolare, il design, la valorizzazione delle nuove forme energetiche, il green job.

Tre format verranno pensati per coinvolgere tutti: "Eureka", in cui verranno presentato nuovi progetti di ricerca ai buyer; "Legislazione Ambientale", dedicato alla disciplina legislativa ambientale e le "Plenarie", per creare un confrnto / incontro tra i rappresentanti del mondo aziendale e il pubblico/moderatore.

Fuori Green

Inoltre grazie a Fuori Green sarà possibile scoprire una rassegna cinematografica dedicata ai temi ambientali e disponibile presso il cinema Anteo CityLife.

Registrazioni

Per partecipare agli eventi è necessario registrarsi al seguente link.

Credit immagine