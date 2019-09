"Milano Green Week 2019": incontri, mostre e dibattiti dedicati al futuro del pianeta

Dal 26 al 29 settembre arriva a Milano la seconda edizione di Milano Green Week, manifestazione del Comune di Milano rivolta alla promozione del verde e alla diffusione della cultura “Green”. Anche quest’anno sarà possibile per cittadini, associazioni, comitati e aziende, creare i propri eventi, workshop, laboratori e spettacoli.

L'iniziativa

Milano Green Week è la prima manifestazione promossa dall’Amministrazione comunale firmata da YES MILANO, capace di unire le persone per un unico scopo: l’ambiente.

Nata nel febbraio 2018, la manifestazione, come si legge sul sito ufficiale, "è lo strumento del Comune di Milano che mostra alla cittadinanza come la città è cambiata e come oggi è in grado di coinvolgere i cittadini nel processo decisionale e di cambiamento". Un momento unico per scoprire ed entrare in contatto, attraverso incontri, laboratori, convegni, mostre e spettacoli, con le esigenze della città. Una tre giorni per trasformare la città, pensando al futuro del pianeta.

Il programma

E' possibile scoprire il programma sul sito ufficiale.

