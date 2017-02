Milano in commedia | Seconda edizione | 24 - 25 febbraio 2017

Milano in Commedia | Seconda edizione Il programma e i luoghi Venerdì 24 febbraio 2017 ore 10 - Corte dei Miracoli | Via Mortara 4 Alessandra Faienza Kyklos Masks (Milano) "La Maschera Viva" Mostra ore 16 - Museo del Novecento | Via G. Marconi 1 Federica Luison (Università Ca' Foscari - Venezia) e Cinzia Toscano (Università Alma Mater Studiorum - Bologna) "Le maschere nella pittura del Novecento uno sguardo tra Oriente e Occidente" Incontro ore 19 - Teatro Atir Ringhiera | Via Pietro Boifava 17 Compagnia Carnevale (Milano) "Tra'ti avante Alichino" Spettacolo ore 21.15 - Teatro Atir Ringhiera | Via Pietro Boifava 17 Matthias Martelli (Torino) "Il Mercante di Monologhi" Spettacolo Sabato 25 febbraio 2017 ore 9.30-16.00 - Corte dei Miracoli | Via Mortara 4 Lucia Picaro (Belgio) "Il teatro e la maschera simbolica" Laboratorio doppia replica ore 19.30 e ore 21.30 Corte dei Miracoli | via Mortara 4 Compagnia I tre Pantaloni (Mestre) "L'Attico Fuggente" Spettacolo La mostra e l'incontro sono a ingresso libero. Per il costo degli altri appuntamenti fare riferimento al singolo evento. Info e prenotazioni compagniacarnevale@gmail.com +39/3480129127 _____________________________________ In occasione dell' VIII Giornata Mondiale della Commedia dell'Arte Compagnia Carnevale presenta la seconda edizione di Milano in Commedia, evento nell'ambito del progetto "Commedia dell'Arte Day 2017"promosso dal SAT. Con il patrocinio del Comune di Milano | Assessorato alla Cultura Comune di Milano Municipio 6 | Ambasciata del Belgio Ufficio Commerciale Regione Vallone Milano in Commedia è un festival di spettacoli, laboratori e incontri dedicata alla Commedia dell'Arte giunto quest'anno alla seconda edizione. Dopo il successo di pubblico della prima edizione, che si è svolta nei suggestivi spazi urbani del Teatro Continuo di Alberto Burri di Parco Sempione, il festival raddoppia il numero di giorni, si sposta in luoghi al chiuso e apre le porte ad artisti internazionali e di altre regioni italiane. Il festival, a cura di Compagnia Carnevale, si terrà il 24 e il 25 febbraio al Teatro Atir Ringhiera, negli spazi del nuovo circolo culturale La Corte dei Miracoli, gestito dall'Associazione Taiga e sede della rivista La Tigre di Carta, a due passi dai Navigli, e al Museo del Novecento Il SAT, organizzazione non governativa che riunisce gli operatori di Commedia dell'Arte, con il progetto incommedia.it, dal 2010 proclama ogni anno la Giornata della Commedia dell'Arte per supportare la candidatura di questa tradizione a "Patrimonio Culturale Immateriale" dell'UNESCO. La data scelta simbolicamente a livello mondiale è il 25 febbraio, giorno in cui nel 1545 venne legalmente costituita con atto notarile la prima compagnia di comici di professione, la "Fraternal compagnia". È a partire da questa data, oramai divenuta mitica, che possiamo seguire gli sviluppi e l'evoluzione di questo fenomeno spettacolare meraviglioso: perché la Commedia dell'Arte è insieme strumento di gioia e divertimento, di catarsi e riflessione, ma soprattutto fa sognare il pubblico di tutte le età. Ed è proprio in epoca contemporanea che la Commedia trova a Milano un terreno fertilissimo, dal quale prende vita quel piccolo miracolo nella storia del teatro che è la messinscena de "L' Arlecchino Servitore di due padroni", firmata da Giorgio Strehler. Ma Milano è anche la città di Dario Fo, ultimo premio Nobel italiano per la letteratura, il quale dedicò anni della sua gloriosa ricerca teatrale proprio alla Commedia dell'Arte, e in particolar modo alla maschera di Arlecchino. Milano in Commedia si pone dunque come erede ideale di questa illustre tradizione con l'intento di mantenere vivo lo stretto legame tra la città di Milano e la Commedia dell'Arte.