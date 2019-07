Milano jewelry week 2019

PIÙ DI 50 EVENTI PER MILANO JEWELRY WEEK, DAL 24 AL 27 OTTOBRE 2019



La nuova settimana del palinsesto milanese mostrerà le diverse facce di un’arte antica più che mai contemporanea



Milano, 9 luglio 2019 - Dal 24 al 27 ottobre 2019 si svolgerà la prima edizione di Milano Jewelry Week, la nuova settimana del palinsesto milanese interamente dedicata al mondo del gioiello. Circa 50 eventi all’interno di atelier di alta gioielleria, laboratori di arte orafa, accademie, scuole, gallerie d’arte, boutique di moda e showroom di design nel centro della città, animeranno un calendario che non si limiterà a coinvolgere gli operatori come normalmente accade con le più tradizionali manifestazioni del settore, ma si proporrà in particolare di fare avvicinare a questo affascinante mondo tutti gli amanti del Bello e del fatto a mano.



Mostre collettive e personali, esposizioni di gallerie e scuole internazionali, workshop, performance, temporary shop e serate di premiazione daranno interpretazioni multi sfaccettate alla storia e alla tecnica dell’arte orafa dimostrandone l’atemporalità e, quindi, contemporaneità.



Oggi più che mai le commistioni tra l’universo del gioiello e quelli della moda e del design sono frequenti così come l’etica della filiera ha assunto una nuova importanza nelle valutazioni da parte del mercato. Ed è proprio attraverso l’elaborazione di queste e altre tematiche che Milano Jewelry Week darà vita a momenti di scambio che restituiranno un’immagine affascinante e accessibile del gioiello a cui anche i non esperti potranno facilmente appassionarsi.



Sulla specifica vocazione di Milano Jewelry Week Enzo Carbone - il Founder di Prodes Italia, la società che ha ideato e che gestirà tutta l’organizzazione della kermesse, afferma: "Sono veramente orgoglioso di vedere concretizzarsi un progetto così ambizioso, che già da molti anni progettavamo di realizzare e che finalmente, nel 2019, vedrà la sua prima edizione. Il mio obiettivo principale è sempre stato quello di creare un happening per tutti gli esperti del settore, che allo stesso tempo facesse scoprire questo affascinante mondo anche a un pubblico più ampio. Il successo scaturito negli anni da Artistar Jewels ci ha dato modo di intercettare l’esigenza di dare il giusto risalto al mondo del gioiello contemporaneo, in fortissima espansione negli ultimi anni, vedendo in Milano la città perfetta ad accogliere avanguardia e nuove tendenze continuando a valorizzare la tradizione."



Gli eventi

Tra le mostre collettive un ruolo di rilievo spetterà ad Artistar Jewels 2019 Fall Edition, evento internazionale di riferimento dedicato ai body ornament giunto alla sua settima edizione. L’evento, che nelle sue edizioni passate, ha ospitato importanti creativi, tra i quali: Giancarlo Montebello, Philip Sajet, Yoko Ono, Pol Bury, Faust Cardinali e Gillo Dorfles vedrà protagoniste le creazioni di oltre 160 artisti e designer internazionali presso Palazzo Bovara in Corso Venezia 51. Sempre presso Palazzo Bovara si terranno altri due imperdibili appuntamenti: Schmuckgalerie Silbermann, che porterà uno spin-off di “in flux” - sorprendente mostra che ha esordito in occasione della Munich Jewellery Week 2019 - in cui 12 pezzi di Edwin Charmain, Katharina Kraus, Elisavet Messi e Lingjun Sun incoraggeranno una conversazione sull'evoluzione dell'artigianato orafo e indagheranno le opportunità attuali e Assamblage – National Contemporary Jewelry Association (Romania) che presenterà BELONGING/S, uno speciale progetto interattivo di gioielli e fotografia.



Una delle Special Guest di Milano Jewelry Week sarà Gianni De Benedittis che presenterà CARNIVOROUS, la nuova collezione Spring Summer 2020 di futuroRemoto. Una collezione ispirata, come suggerisce il nome, alle piante carnivore proprio in virtù della forte attrazione del designer verso le linee inconsuete esistenti in natura e le insospettabili possibilità di nutrimento. I pezzi di CARNIVOROUS, tutti in argento, oro e pietre preziose, realizzati con la tecnica di fusione a cera persa, sono visionari e allo stesso tempo rappresentativi della nostra contemporaneità.



La Scuola Orafa Ambrosiana di via Alessandro Tadino 30 aprirà le sue porte al pubblico per un’intera giornata durante la quale sarà possibile toccare con mano gli attrezzi del mestiere e vedere gli studenti al lavoro. Nelle giornate successive, saranno organizzate delle lectures dedicate a chi vuole sapere di più, per esempio, sulle diverse tecniche del gioiello prezioso, le realtà dei compro oro e il mondo della bigiotteria. Inoltre, per tutta la durata della manifestazione, presso la Scuola saranno esposti gioielli che rappresenteranno l'eccellenza delle diverse tecniche orafe: alta oreficeria e gioielleria, incisione, smalto a fuoco, sbalzo e cesello, incastonatura, micro scultura in cera. Anche l'Accademia Galdus, con la passione dei suoi studenti e la professionalità dei suoi docenti e maestri orafi, parteciperà alla Milano Jewelry Week ospitando workshop e lectures dedicati al mondo della gioielleria, tenuti da Gianmarco Fontana, Dario Mambretti, Luigi Poli, Maddalena Rocco, Bruno Spinazzè e Germano Sigolo, per coinvolgere chiunque abbia la voglia e la curiosità di avvicinarsi a questo settore. Tra le accademie di gioiello internazionali, direttamente dal Messico, arriverà in Italia Hard To Find, che a Palazzo Bovara presenterà i lavori di dieci suoi talentuosi studenti.



Nel quartiere Brera, tra le gallerie d’arte che parteciperanno a Milano Jewelry Week, un ruolo di rilievo spetterà a VS Gallery in Via Ciovasso 11 che ospiterà una selezione di creazioni orafe di Galeria Alice Floriano (Brasile), mentre un indirizzo iconico del design quale Arts Design in Via Dell’Orso 12 farà incontrare il complemento d’arredo con il gioiello ospitando Stone Stories, il marchio della jewelry designer Fatima Essahsah, nata ad Amsterdam da genitori marocchini che oggi espone le sue creazioni in Europa, in numerosi musei; un lavoro, quello di Fatima Essahsah che racconta il patrimonio culturale marocchino e la straordinaria cultura Berbera. Dalla Ròse in Via dell’Orso 12, DEDOME in Via Ponte Vetero 14, Haruko Ito Gioielli Poetici in Via Tivoli 8, Paola Grande in Via Fiori Chiari 16, Touscé Gioielli in Via Tivoli 6, Les Néréides in Via dell’Orso 18, Atelier Bianca D’Aniello in Via Marco Formentini 7, Jasmine Milano Bijoux in Via Palermo 21, Satellite in Via Manzoni 16, Petra Oro e Gemme in via Spallanzani 11 e La Caramella D’Oro in Via Fiori Chiari 5 saranno protagonisti di special exhibitions, live performance e cocktail per tutti e quattro i giorni della kermesse.



Note gallerie di gioiello dislocate nel centro della città prenderanno parte a Milano Jewelry Week con esposizioni collettive e personali, quali Babs Art Gallery in Via Maurizio Gonzaga 2, Irene Belfi in Via Nino Bixio 12 e Galleria Rossini in Viale Monte Nero 58 e Esh Gallery in Forcella 7, mentre Vincent Vintage Bijoux in via Spallanzani 11 realizzerà un'esposizione a tema “ il simbolismo nel gioiello” mettendo in luce i messaggi nascosti di gioielli appartenenti a epoche diverse.



Il calendario degli eventi di Milano Jewelry Week, in costante aggiornamento, è consultabile sul sito www.milanojewelryweek.com e sarà pubblicato su guide dedicate in distribuzione a partire dal 21 ottobre in tutta la città di Milano.



VALDO, cantina storica di Valdobbiadene, fondata nel 1926 e di proprietà della Famiglia Bolla partecipa a Milano Jewelry Week e a tutti gli eventi in calendario con uno dei suoi spumanti più "preziosi", il Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG ORO PURO" che, per l'occasione, sarà vestito con una nuova etichetta che si ispira all'antica tradizione artigiana veneziana di orafi e ricamatori. Un tributo all'eccellenza.







Prodes Italia

L’ideazione, la gestione della comunicazione e il coordinamento degli eventi di Milano Jewelry Week sono a cura del Gruppo Prodes Italia operante in tutto il mondo nei settori dell’alta gioielleria, del design, dell’arte e dei vini e ideatore dei progetti Promotedesign.it, Din - Design In, Design For, Artistarjewels.com, Treneed.com, Bestwinestars.com e Weating.it oltre che responsabile della comunicazione e il coordinamento degli eventi di Lambrate Design District dal 2018.



Location e relativi eventi sono in costante aggiornamento.

Location

Antichi Vizi | Via dell'Orso, 12 - Arts Design | Via dell'Orso, 12 - Atelier Bianca D'Aniello | Via Marco Formentini, 7 - Babs Art Gallery | Via Maurizio Gonzaga, 2 ang. Piazza Diaz - Blue Deep | Via Solferino, 5 - Dalla Ròse Atelier | Via dell'Orso, 12 - Dedome | Via Ponte Vetere, 14 – Esh Gallery | Via Vincenzo Forcella 7 - Galdus | Via Pompeo Leoni, 2 - Galleria Antonio Battaglia | Via Ciovasso, 5 - Galleria Consadori | Via Brera, 2 - Galleria d'Arte San Barnaba | Via dell'Orso, 9 - Galleria Irene Belfi | Via Nino Bixio, 12 - Galleria Pa.Nova | Via Palermo, 11 - Galleria Rossini | Viale Monte Nero, 58 - Haruko Ito Gioielli Poetici | Via Tivoli, 8 - Hope Feat Foti | Via Mercato, 16 - Jasmine Milano Bijoux | Via Palermo, 21 - La Caramella D'oro | Via Fiori Chiari, 5 - Les Néréides | Via dell'Orso, 18 - Palazzo Bovara | Corso Venezia, 51 - Paola Grande Gioielli | Via Fiori Chiari, 16 - Pettinaroli | Via Brera, 4 - Petra oro e gemme | Via Spallanzani, 11 - Raw Milano | Via Palermo, 1 - Satellite | Via Manzoni 16 - Scuola Orafa Ambrosiana | Via Tadino, 30 - Tappeti Contemporanei | Via San Carpoforo, 1 - Touscè Gioielli | Via Tivoli, 6 - Vincent Vintage Bijoux | Via Lazzaro Spallanzani, 11 - VS Arte | Via Ciovasso, 11



Eventi

A Star is Born: The Creation of a Jewel | Scuola Orafa Ambrosiana - Artist Night | Palazzo Bovara - Artistar Jewels | Palazzo Bovara - Avanguardia Wunderkammer - Awarding Night | Palazzo Bovara - Belonging/s | Palazzo Bovara - Carnivorous by Futuroremoto Gioielli - Come Nasce un Gioiello: Live Tour all’Accademia Galdus | Galdus - Da Milano a Marrakech: Road Trips tra le Pietre del Marocco | Arts Design - Esh Veadama’ – Fuoco e Terra | Esh Gallery - Haruko Ito Anniversary | Haruko Ito Gioielli Poetici - Hard to Find Shows the Mexican Talent | Palazzo Bovara - I Gioielli che hanno Fatto la Storia | Galdus - Il Gioiello si Racconta: Premio Incinque per il Gioiello Contemporaneo | Blue Deep - Il Gioiello Dietro le Quinte: Viaggio su un Pianeta Sconosciuto | Scuola Orafa Ambrosiana - Il Simbolismo nel Gioiello | Vincent Vintage Bijoux - In Flux: A Contemporary Exploration Of Craft by Schmuckgalerie Silbermann | Palazzo Bovara - Inaugurazione Made In Italy – Le Eccellenze Italiane nella Gioielleria | Galleria Rossini - Laboratorio Didattico | PETRA oro e gemme - Le Eccellenze Italiane nella Gioielleria | Galleria Rossini - Meet The Artists – Bianca D’Aniello | Atelier Bianca D'Aniello - Meet The Artists – Dalla Ròse | Dalla Ròse Atelier - Meet The Artists – Dedome | Dedome - Meet The Artists – Haruko Ito Gioielli Poetici | Haruko Ito Gioielli Poetici - Meet The Artists – La Caramella D’Oro | La Caramella D’Oro - Meet The Artists – Les Néréides | Les Néréides - Meet The Artists – Paola Grande Gioielli | Paola Grande Gioielli - Meet The Artists – Satellite | Satellite - Meet The Artists – Touscè Gioielli | Touscè Gioielli - Meet The Artists: Jasmine Milano Bijoux | Jasmine Milano Bijoux - Milano Meets Contemporary Jewelry - Fabrice Schaefer | Galleria Irene Belfi - Oreficeria 101 | Galdus - Sparkling Wearable Art | Babs Art Gallery - Wearable Art. Jewelry by Artists at Babs Art Gallery | Babs Art Gallery



