Milano Marathon 2018: "Io corro per bene"

Per l’ottavo anno consecutivo l’ASSOCIAZIONE CAF sarà tra i principali CHARITY PARTNER della MILANO MARATHON, la gara podistica milanese arrivata alla diciannovesima edizione. Un’occasione unica per unire la passione per lo sport al desiderio di sostenere una buona causa. Iscrivendosi alla manifestazione tramite l’associazione CAF, sarà infatti possibile donare parte della propria quota di iscrizione a sostegno delle attività che la Onlus svolge quotidianamente a fianco dei minori vittime di maltrattamenti ospitati nelle comunità. In particolare il ricavato dell’iniziativa verrà utilizzato per offrire a questi bambini e ragazzi la possibilità di praticare un’attività sportiva. Lo sport è infatti uno strumento efficace e divertente per aiutarli a superare le difficoltà personali e relazionali dovute ai gravi traumi subiti.

Sono tante le testimonianze che mostrano come il praticare sport possa far riscoprire ai ragazzi l’autostima e la fiducia in se stessi e negli altri, come quella di P., ragazzo ospite della Comunità Teen. “A 13 anni P. si avvicina al Kendo, un'arte marziale giapponese che nasce dalle tecniche di combattimento anticamente utilizzate dai samurai. Quella che sembrava la semplice scelta sportiva di un ragazzo, si è rivelata invece un’esperienza in grado di generare grandi cambiamenti. Grazie alla pratica abituale del Kendo, P. ha avuto la possibilità di ampliare i suoi orizzonti e coltivare nuovi interessi.

Ha iniziato a leggere i manga e adora disegnarli, ascolta musica giapponese, partecipa ai raduni degli amanti dei fumetti dove gli piace sfoggiare i costumi cosplayer, che spesso realizza da sé con molta cura e precisione. Appena può chiede di essere accompagnato a mangiare il sushi ed è diventato un intenditore di tè. Oggi ha quasi 18 anni, è secondo Dan di Kendo e ha cominciato anche Kyudo, un’altra arte marziale giapponese che prevede l’utilizzo di un arco speciale alto più di due metri”. Come partecipare: Ogni staffetta è composta da 4 persone che percorreranno tra gli 8 e i 12 km. La quota di partecipazione è di 50 euro a persona. Per iscriversi basta collegarsi al seguente link, oppure contattare direttamente l’Associazione (susanna.frongillo@cafonlus.org – 02 8378360). Le iscrizioni chiuderanno il 26 marzo.