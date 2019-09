Milano millevolti. Esposizione delle opere di andrea sangalli

La galleria Maiocchi15 inaugura giovedì 26 settembre, dalle ore 19 in via Maiocchi 15 a Milano, la mostra “Milano Millevolti”, esposizione personale delle opere dell’artista Andrea Sangalli.

Grazie a questa personale l’artista ha avuto la possibilità di rappresentare alcuni liberi pensieri su Milano, che con capacità creativa e imprenditoriale s’è fatta grande e ha reso grande il “bel paese” nel mondo. La conferma che sudore e ingegno sono la miscela necessaria per fare grandi cose. Una città apparentemente grigia, ma che cela un’infinità di colori che le donano unicità e l’hanno resa una delle capitali indiscusse della nuova Europa. Colma di bellezze e difetti, Milàn l’è sèmper un grand Milàn!

Per l’occasione è prevista un’esibizione musicale del duo Alex Bioli e Thomas Rosenfeld.



Andrea Sangalli (biografia a cura della Dott.ssa Francesca Bogliolo)

Andrea Sangalli nasce a Vaprio d’Adda (Mi) nel 1974. La formazione e la specializzazione professionale in ambito grafico lo portano a elaborare una cifra stilistica originale ed espressiva, che diventa marchio registrato per la sua applicazione in contesti quotidiani in cui l’arte può e deve diventare materia di riflessione. Contraddistinte da uno sguardo ironico sul mondo, le sue opere hanno come protagonisti oggetti o situazione che sono evidenti metafore di un’esistenza che garantisce all’uomo una libertà solo apparante. L’ironia è garantita dallo straniamento dato delle sequenze dei soggetti – tra cui gli ormai celebri pesci – che, compressi in una realtà variabile ma ripetitiva, risultano solo apparentemente vivi, e si rivelano inabili invece a qualsiasi movimento, anche intellettuale. L’identità individuale si smarrisce in una serialità apparentemente giocosa, la cui leggerezza si sovrappone all’attenzione per temi sociali; il contrasto garantisce l’equilibrio formale e concettuale. I titoli guidano l’osservatore alla comprensione del concetto, nel tentativo di mantenere la vera libertà sul filo sottile della condivisione. Colori seducenti e accattivanti caratterizzano opere dai tratti definiti e marci, di immediato impatto visivo e comunicativo. Con attenzione e accuratezza, offre agli occhi degli osservatori uno sguardo divertito e disincantato sulla contemporaneità, senza indulgere nel giudizio. La preparazione tecnica proveniente dal mondo della stampa gli permette di realizzare manualmente, oltre ai dipinti, tirature di stampa numerate delle proprie opere. Nel corso della sua carriera ha esposto a Montecarlo, Lugano, Firenze, Pavia, Bologna, Verona, Parigi, Basilea, Bergamo, New York, Tokyo, Torino e Milano. Vanta numerose collaborazioni in ambito creativo, e per sua stessa ammissione ama legare i suoi soggetti a chiunque si avvicini con garbo all’arte. Vive e lavora a Pozzo d’Adda (Mi).



Maiocchi15

Maiocchi15 propone una continua attività di ricerca nel campo dell’arte contemporanea, con una particolare attenzione a “raccontare i nostri tempi attraverso vere opere d’arte in un mondo digitale in cui siamo sopraffatti da immagini senza filtro e senza progettualità”.

Coniugare gusto, ricercatezza e valore artistico - con un occhio “affordable” - è la mission della galleria Maiocchi15.



Info Utili

Periodo espositivo: dal 26 settembre al 13 ottobre 2019

Orario: dal lunedì al sabato (9.30 – 13 e 14.30 – 19.30)

Ingresso libero



Contatti Galleria



MAIOCCHI15

via Maiocchi 15, 20129 - Milano

tel. 02.23184910

maiocchi15@gmail.com