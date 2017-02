"Milano Moda Donna": tutti gli eventi del weekend

In occasione di Milano Moda Donna oltre alle sfilate e alle presentazioni in programma, nell'ultimo weekend di febbraio (qui cosa fare) sono diversi gli eventi aperti al pubblico.

Si inizia venerdì 24 febbraio con l'apertura gratuita del Museo Poldi Pezzoli in occasione della ricorrenza del compleanno di Marta Marzotto, la stilista recentemente scomparsa. Alle 13:30 poi, in Rinascente, la modella statunitense Gigi Hadid incontra i suoi fan per celebrare la nuova collezione TommyXGigi. Alle 18:30 presso la libreria Rizzoli della Galleria Vittorio Emanuele II si tiene la presentazione del libro Anna Molinari Bluemarine di Elena Loewenthal, storia del marchio di moda e biografia della donna che lo creò. Il venerdì si chiude poi con la serata del Just Cavalli, dalle 19:30, in compagnia di Fergie, cantante dei Black Eyed Peas.

Sabato 25 Chiara Ferragni è presente allo Spazio So-Milano di piazza Risorgimento, dove la sua personale collezione verrà accolta per il mese a seguire.

Le iniziative continuano anche la domenica 26 febbraio: al Rocket party di chiusura con il deejay americano Sango, per la prima volta in Italia.