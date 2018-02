"Milano Moda Donna" torna in città dal 20 al 26 febbraio, tra gli ospiti Chiara Ferragni

Milano Moda Donna fall/winter 2018/19, la settimana del fashion femminile, torna in città dal 20 al 26 febbraio con 64 sfilate, 92 presentazioni e 18 eventi, per un totale di 156 collezioni.

In occasione dell'evento, la Camera Nazionale della Moda Italiana festeggerà il suo 60° con la mostra ospitata a Palazzo Reale Italiana. L’Italia vista dalla moda 1971-2001 - a cura di Maria Luisa Frisa e Stefano Tonchi - la cui inaugurazione, il 21 febbraio, segnerà l'inizio di Milano Moda Donna.

In evidenza, tra le iniziative del palinsesto, l'incontro con Chiara Ferragni, che domenica 25 febbraio alle 14 sarà a We Are Stardust, in corso Garibaldi, 22.

Tre i luoghi protagonisti della settimana: la Sala Cariatidi di Palazzo Reale, il Padiglione Visconti in Via Tortona 58 e lo Spazio Cavallerizze del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci.

Quest'edizione fall/winter 2018/19 vedrà per la prima volta in caledario gli stilisti: Erika Cavallini, Francesca Liberatore, Christian Pellizzari e Tiziano Guardini (vincitore del premio Franca Sozzani GCC Award for Best Emerging Designer). Ad aprire la manifestazione, inoltre, ci sarà Monclear; mentre Emilio Pucci figurerà tra i nomi che tornano nel programma di questa stagione.

La Fashion Week milanese potrà essere seguita live sul sito milanomodadonna.it con streaming delle sfilate, video e fotogallery delle collezioni, attraverso l’App di CNMI e sui profili social Instagram (@cameramoda), Facebook, Twitter con aggiornamenti in tempo reale sugli eventi. Video delle sfilate e contenuti speciali saranno trasmessi anche sul maxischermo in via Croce Rossa.