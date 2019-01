"Milano Moda Uomo 2019": dall'11 al 14 gennaio

Milano Moda Uomo torna in città, e lo fa da venerdì 11 a lunedì 14 gennaio 2019.

Eventi, manifestazioni ed incontri animeranno la capitale della moda per 4 giorni, per un totale di 27 sfilate e 14 presentazioni tra brand emergenti, marchi affermati a livello nazionale e internazionale e il ritorno di John Richmond. L’insegna del gruppo napoletano Arav Fashion disegnata dall’omonimo stilista britannico sfilerà infatti con un défilé misto in una location ancora segreta.

Ad aprire le danze sarà Er­menegildo Zegna, alle ore 11 in Piazza Duca D’Aosta, mentre 4 giorni dopo calerà il sipario sulla kermesse milanese la griffe fiorentina Gucci, che ha organizzato un evento al Gucci Hub di via Mecenate 77: “Motus presenta MDLSX con Silvia Calderoni”.

Nel fitto programma non mancheranno i big della moda come Versace, Prada, Emporio Armani, Fendi e Pal Zileri. Presenti anche Marni, Billionaire, MSGM, N°21 e il marchio belga Les Hommes.

L’edizione 2019 rappresenterà anche l’esordio per alcuni marchi italiani come Danilo Paura, fondato nel 2015 dall’omonimo de­signer, e Barbanera, nato nel 2011 da Alessandro Pagliacci insieme ai fratelli Sergio e Sebastiano Guardì, che esporranno le loro collezioni il giorno 13 gennaio.

Per maggiori informazioni visitare il sito dedicato.