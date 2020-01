Milano Moda Uomo, alla Fashion Week arrivano le sfilate dell'universo maschile

Milano Moda Uomo, uno degli appuntamenti più importanti delle Fashion Week milanesi, torna sulle passerelle per una cinque giorni dedicata alla moda e al fashion.

Stilisti emergenti e grandi nomi della moda si affiancheranno infatti in iniziative, presentazioni e sfilate della prossima collezione Autunno/Inverno 2020-2021.

Le sfilate

Tante le sfilate in calendario, come quella di Dsquared2 e di Zegna, previste venerdì 10 gennaio, o quella di Marni e di Emporio Armani , che si terrà sabato 11 gennaio in Via Bergonone. Si continua con Ferragamo, Etro, Iceberg e Prada domenica 12 gennaio, per arrivare lunedì 13 gennaio con Fendi e Giorgio Armani. Martedì 14 sarà poi la volta, tra gli altri, di Jieda e di Gucci.