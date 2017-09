"Milano Montagna Festival" torna dal 20 al 23 ottobre

Dal 20 al 21 ottobre alla Fondazione Feltrinelli, il 22 ottobre al Parco Lambro e il 23 ottobre alla Santeria Social Club torna Milano Montagna Festival, la manifestazione dedicata alla cultura della montagna.

Sport, storie, contest, film, mostre e incontri con personaggi famosi e atleti internazionali ruotano attorno al tema della montagna. Il soggetto di quest'anno, Donne, ribelli, montagne sarà declinato attraverso il racconto di donne e uomini che hanno sfidato se stessi superando i limiti delle rispettive discipline. In programma anche Milano Montagna Vibram Factory, per parlare di attrezzature per l'allenamento in città, e Video Awards, raccolta di contenuti su come l'ambiente urbano possa diventare una risorsa outdoor. Per il programma completo: milanomontagna.it.