Milano, mostra “face2face”: quando il ritratto sembra una fotografia

Ritratti così precisi da sembrare a prima vista delle vere e proprie fotografie. La mostra “Face2Face" di Alessandro Landolfo presenta un corpus di cinquanta dipinti che l’artista ha realizzato con il semplice ausilio di una penna biro.



Ad ospitare la singolare esposizione, il prossimo 21 febbraio, sarà Exhibeation, il salotto urbano e moderno dedicato interamente all’arte, ai vinili e alla convivialità.



Rocco Hunt, Emis Killa, Ghali, Madman, Baby K, Elodie, Jake La Furia, Miss Keta, Clementino, Salmo, Noyz Narcos: sono solo alcuni dei personaggi ritratti dal giovanissimo artista russo esposti nei locali di via Corsico 3, a Milano.



Arte e musica sapientemente unite per dare vita ad un’esperienza audiovisiva senza precedenti. Innovativa ancora una volta l’idea firmata dall’Art Director Beppe Treccia e dal Dj/Producer Nicola Daniele, che hanno deciso di rivoluzionare il tradizionale concetto di galleria d’arte proponendo un format unico nella metropoli milanese.



La mostra “Face2Face” sarà infatti accompagnata da un dj set di soli vinili. Alessandro Landolfo realizzerà per l’occasione una serie limitata e numerata di copertine d’autore, in collaborazione con la neo nata etichetta white label “FRESCOEDITS”, distribuita nei migliori record stores.



L’occasione sarà lieta per presentare anche la nuova location: Exhibeation trova casa al RAL Cocktail Bar. Un “concept bar” che, oltre a compiacere le papille gustative, soddisfa il desiderio di ricerca di un pubblico estemporaneo, dalla prima mattina fino a molto tardi la sera. Una location che ricorda il fascino di alcuni locali che più facilmente si incontrano nelle capitali europee, dove godere del relax di un posto informale e friendly, gustare un mix di beverage, musica e arte.