'Movie Week': a settembre Milano capitale del cinema e nuova sala al carcere di Bollate

Proiezioni, laboratori, conferenze, dibattiti e incontri. Solo solo alcune delle iniziative proposte nell'ambito di Milano Movie Week, la manifestazione di ritorno in città dal 13 al 20 settembre.

A partecipare al ricco palinsesto di eventi festival, sale cinema, scuole di cinema, associazioni che promuovono e diffondono il cinema. Per l'occasione il capoluogo lombardo, dal centro alla periferia, accoglierà proiezioni, conferenze, workshop, incontri, dibattiti, laboratori e anteprime.

Tra gli appuntamenti in programma anche l'inaugurazione di un cinema all'interno del Carcere di Bollate, dove aprirà una vera sala cinematografica e teatrale, un luogo in cui scoprire e condividere l’esperienza del cinema, del teatro e di tutte le arti, che entrerà a far parte dell’offerta culturale dell’istituto.

Il programma

La settimana sarà densa di incontri, momenti di riflessione e approfondimento sulla settima arte. Milano Movie Week "è profondamente legata alla nostra città, alla sua storia recente, al suo territorio e al suo tessuto sociale e culturale", scrivono gli organizzatori. La manifestazione è promossa e coordinata dal Comune di Milano, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con FuoriCinema. Per il programma completo: www.milanomovieweek.it.