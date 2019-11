"Milano Music Week": gli appuntamenti di lunedì 18 novembre

Si apre nel segno dell’internazionalità la terza edizione della Milano Music Week, la settimana interamente dedicata al mondo musicale in programma dal 18 al 24 novembre. Un'edizione nel segno dell'internazionalizzazione: dalla Finlandia al Giappone, dal Brasile al Senegal, dalla Bielorussia al Ghana, passando tra gli altri per Spagna, Slovenia, Romania, UK, Cina, Canada e Stati Uniti, saranno infatti oltre 250 gli artisti provenienti da 33 diversi Paesi e 5 continenti, tra 90 location e circa 300 eventi in città.

Di seguito il programma di lunedì 18 novembre, primo giorno di manifestazione:

- Ore 11:30 "Milano-Sanremo". Conversazione con Amadeus, con Luca de Gennaro, Piccolo Teatro – Chiostro Nina Vinchi

- Ore 12:30 Inaugurazione mostra "Music Lives Here". La musica dal vivo nelle immagini di Francesco Prandoni e Sergione Infuso, Via Dante



- Ore 13:30 Mmw incontra - Piero Pelù, Rob de Matt

- Ore 17 OPENING ISTITUZIONALE, "L’opportunità di un mercato globale per la musica italiana", Palazzo Reale

- Ore 17 Mmw incontra - Francesco Guccini e Mauro Pagani, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

- Ore 21 Mmw incontra - Ivano Fossati, Conservatorio di Milano

- Ore 21, VH1 Storytellers con J-AX, Teatro dal Verme

Il programma completo

Il programma completo è visitabile sul sito www.milanomusicweek.it