"Milano Music Week 2019", una settimana di concerti e dj set. Tra i primi protagonisti anche Levante

Dal 18 al 24 novembre Milano parlerà la lingua della musica, con la Milano Music Week. Un evento dal grande respiro internazionale e dai numeri ambiziosi, se è vero che la precedente edizione ha coinvolto oltre 200 artisti da ogni continente, 70 location, 135 live, 64 djset, incontri e workshop di formazione e più di 100 partner.

Una settimana dedicata alla pluralità

La parola d'ordine per la nuova edizione 2019? Pluralità e convivenza di diverse culture, come specificato dall'Assessore Del Corno, che si traduce in diverse tonalità e frequenze della musica: da concerti e dj-set, da incontri a workshop di formazione, mostre ed eventi speciali. Tra i principali protagonisti della prossima "Milano Music Week" anche Levante, oltre professionisti e realtà del settore - fra artisti, autori, case discografiche, centri di formazione, promoter, associazioni musicali - e tantissimi appassionati.

L'iniziativa è promossa da Comune di Milano (Assessorato alla Cultura), Siae, Fimi, Assomusica e Nuoviomaie, con il patrocinio del Ministero per i beni e le Attività Culturali.

Per contribuire al cartellone

Chiunque ha la possibilità di contribuire al cartellone della "Milano Music Week 2019": l’invito aperto a tutti, da venerdì 21 giugno, è quindi quello di inviare proposte e segnalazioni di eventi alla seguente email: proposte@milanomusicweek.it.

Credit immagine