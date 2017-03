"Milano per Gaber": dal 10 aprile al 4 maggio la rassegna dedicata al Signor G.

Milano per Gaber torna al Piccolo dal 10 aprile al 4 maggio per omaggiare il Signor G. attraverso cinque diversi appuntamenti.

Ecco il programma della rassegna: lunedì 10 aprile al Piccolo Teatro Grassi va in scena Gaber, io e le cose, lo spettacolo di Maria Laura Baccarini con l'accompagamento musicale del violinista Règis Huby; da martedì 18 a domenica 23 aprile al Teatro Strehler viene rappresentato Nel nostro Piccolo. Gaber, Jannacci, Milano, del duo comico Ale & Franz; martedì 2 maggio al Piccolo Teatro Grassi è in programma Far finta di essere G., gioco teatrale raffinato e di intrattenimento di Lorenzo Scuda e Davide Calabrese degli Oblivion; mercoledì 3 maggio, sempre al Grassi, è protagonista Ivano Fossati con l’incontro Canzone e Teatro Canzone; giovedì 4 maggio ancora una volta al Grassi si chiude con Il Signor G e l’amore, della cantautrice Rossana Casale, concerto jazz del repertorio gaberiano che racconta le relazioni e i sentimenti dell'artista.