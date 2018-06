La maratona fotografica più divertente d'Italia festeggia a Milano la sua 5° edizione.



Milano Photo Marathon è un evento culturale che coniuga la passione per la fotografia e la promozione del territorio al quale possono partecipare tutti gli appassionati dotati di qualunque mezzo fotografico digitale.

L’appuntamento è per Domenica 24 giugno al Click Point allestito in Piazza Gae Aulenti. Partenza della Milano Photo Marathon ore 10.00.



Durante l’arco della giornata veranno assegnati 3 temi fotografici ogni 3 ore (temi segreti fino al momento del rilascio) per un totale di 9 temi, allo scopo di stimolare i partecipanti a ricercare elementi inusuali e punti di vista originali della città.



Da quest’anno anche una categoria video in collaborazione con NIKON. Un tema video verrà svelato ad inizio giornata. Videomaker e partecipanti potranno dar così sfogo alla propria creatività anche utilizzando il linguaggio video. Una nuova stimolante sfida: 1 tema video, 1 città, 1 giornata a disposizione per girare e raccontare la propria storia.



I fotomaratoneti potranno partecipare solo alla categoria Foto, solo alla categoria Video o ad entrambe e dovranno caricare i loro scatti e il loro video entro la mezzanotte del giorno successivo (lunedì 25 giugno) nella loro area riservata.



Partecipare è facile: basta iscriversi su www.italiaphotomarathon.it/milano



La quota di partecipazione è di 15 € e comprende il kit di gara, la maglietta ufficiale dell’evento e la prova gratuita delle attrezzature. Oltre 20 i premi in palio tra cui: macchine fotografiche, workshop, attrezzature fotografiche, buoni acquisto, abbonamenti e tanto altro.



In esclusiva per gli iscritti alla Milano Photo Marathon la prova gratuita per 3 ore delle attrezzature messe a disposizione da CANON, FUJIFILM, NIKON e MANFROTTO. Un’occasione imperdibile per toccare con mano e mettere alla prova sul campo le attrezzature fotografiche che state sognando.