"Milano Photo Marathon": il 24 giugno in piazza Gae Aulenti

Milano Photo Marathon, il concorso fotografico per immortalare la città in modo originale, torna in piazza Gae Aulenti domenica 24 giugno.

L'iniziativa prevede nove temi fotografici (più uno video) da sviluppare in altrettante ore, mostrando aspetti inusuali di Milano. Per questa quinta edizione sono previsti premi anche per videomaker e per chi utilizza la reflex per girare video.

I partecipanti, di ogni età e livello di esperienza, dovranno caricare i propri scatti sulla piattaforma multimediale dell’evento entro la mezzanotte del giorno successivo all'evento. Iscrizioni su www.italiaphotomarathon.it/ milano; la quota di 15 euro include kit di gara e maglietta dell'evento. In palio per i vincitori materiale fotografico, sconti e accessori.