"Milano PhotoWeek": dal 4 al 10 giugno 170 eventi sulla fotografia

Milano PhotoWeek, la settimana consacrata all'arte fotografica, torna in città dal 4 al 10 giugno, presentando 170 diversi eventi in tutti i quartieri della città.

La seconda edizione dell'iniziativa, promossa dal Comune di Milano, permettere di esplorare il mondo della fotografia nelle sue moltissime declinazioni: dai reportage di guerra alle foto di architettura, dai racconti diretti di celebri fotografi agli scatti di talenti emergenti, dalle biografie per immagini degli artisti alle immagini del mondo.

Fulcro della manifestazione è Palazzo Reale, che ospita - oltre a tre serate di cinema all'aperto in cortile, e a una serie di incontri a ingresso gratuito nella Sala delle Cariatidi - quattro esposizioni prodotte in collaborazione con Musei Vaticani, Centro Ceco di Milano, Whirlpool EMEA e ArtsFor in collaborazione con Expowall.

Focus di questa edizione 2018 di PhotoWeek sarà il ruolo della fotografia quale strumento di indagine della contemporaneità, tema approfondito attraverso diverse lectio magistralis. Ad aprire il palinsesto di eventi la mostra a ingresso gratuito In piena luce. Grandi fotografi per i Musei Vaticani, che raccoglie gli scatti di otto grandi fotografi contemporanei nelle sale dei Musei Vaticani.

Sempre Palazzo Reale, dal 5 giugno, accoglie Josef Sudek: Topografia delle macerie. Praga 1945, che documenta i danni causati dalla guerra in città, e La Primavera di Praga 1968 – 1969, che racconta per immagini le tensioni del processo di liberalizzazione politica avvenuto in Cecoslovacchia, dedicando un'ampia sezione al funerale di Jan Palach, lo studente che il 16 gennaio 1969 si diede fuoco in Piazza Venceslao per protestare contro l'occupazione sovietica del suo Paese.

Tante le istituzioni aderenti a Milano PhotoWeek: dalla GAM a BASE, dalla Triennale a Palazzo Litta, dal Museo di Fotografia Contemporanea ad Armani Silos, dalla Fondazione Prada ai Frigoriferi Milanesi, passando per la Fondazione Stelline. Per il programma completo della manifestazione: www. photoweekmilano.it.