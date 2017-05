"Milano PhotoWeek": dal 5 all'11 giugno in città 150 eventi sulla fotografia

Dal 5 all'11 giugno la prima edizione di Milano PhotoWeek, la manifestazione promossa e coordinata dal Comune di Milano Cultura che presenta circa 150 iniziative dedicate alla fotografia.

Mostre, incontri di approfondimento, laboratori, percorsi guidati e proiezioni avranno l'obiettivo di avvicinare il pubblico ai luoghi che hanno a che fare con la fotografia a livello professionale, come gallerie, archivi, case editrici e scuole.

Tra gi appuntamenti imperdibili: 365+1 Ritratti di milanesi (e non)​, progetto fotografico a cura di 30 artisti milanesi (dal 5 giugno a Leica Galerie); la serata dedicata ai collettivi fotografici (5 gugno a Base, dalle 21); la proiezione delle opere dei più rappresentativi autori della fotografia africana contemporanea (6 giugno ai Frigoriferi Milanesi, dalle 21); l'anteprima del documentario Robert Doisneau- La lente delle meraviglie (7 giugno alla Fondazione Stelline, dalle 21); il pomeriggio fotografico a cura di MiBact (8 giugno alla Triennale, dalle 16); Wide Photo Fest, un palinsesto per professionisti e amatori (dal 9 all'11 giugno in piazza Gae Aulenti); l'apetura eccezionale di 17 archivi cittadini; il laboratorio per bambini (sabato 10 giugno al MUBA); Milano Open Portrait, l'installazione che congiunge fotografia e architettura (domenica 11 giugno alla Fondazione Catella). Per il programma completo: www.photoweekmilano.it.